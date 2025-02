Nel panorama delle auto elettriche, la Volkswagen ID.1 si prepara a ridefinire il concetto di citycar. Questo modello innovativo, atteso con grande entusiasmo, è destinato a sostituire la storica Up!, posizionandosi come un primo passo verso una mobilità urbana sostenibile. Con un lancio previsto per il 2027 e un prezzo base stimato intorno ai 20.000 euro, la ID.1 si propone come una delle opzioni più economiche nel segmento delle auto elettriche.

La piattaforma MEB entry

La ID.1 sarà costruita sulla piattaforma MEB entry, una versione accorciata dell’architettura modulare elettrica già utilizzata in modelli più grandi del gruppo Volkswagen, come la ID.3 e la ID.4. Questa piattaforma è progettata per massimizzare l’efficienza e l’ottimizzazione degli spazi interni, garantendo un’esperienza di guida comoda e funzionale anche in un corpo vettura di dimensioni contenute.

Design e caratteristiche distintive

Recentemente, Volkswagen ha rilasciato alcuni bozzetti della concept car denominata ID.every1, che mostrano le linee e il design del modello di serie. Questi schizzi rivelano un’estetica più squadrata rispetto ai modelli precedenti, conferendo alla ID.1 un aspetto robusto e deciso. Ecco alcune delle caratteristiche chiave:

Frontale semplice con logo Volkswagen illuminato. Fari anteriori compatti con luci diurne che creano un effetto di parentesi. Paraurti anteriore con barre luminose verticali per un tocco moderno. Linea di cintura alta e ruote di grandi dimensioni per migliorare abitabilità e stabilità.

Il design del retro include fanali che richiamano lo schema luminoso delle luci anteriori, mentre il portellone in vetro è un omaggio alla Up!, simbolo di una generazione di citycar.

Dotazioni e funzionalità

Ci sono alcune indiscrezioni riguardanti la dotazione della ID.1 che meritano attenzione. Per mantenere i costi contenuti, Volkswagen potrebbe optare per un equipaggiamento essenziale. Alcuni punti salienti includono:

Sistema multimediale semplificato con integrazione esclusiva per smartphone.

con integrazione esclusiva per smartphone. Batterie di dimensioni contenute, progettate per l’uso urbano e brevi tragitti quotidiani.

Queste scelte non solo aiutano a mantenere i costi sotto controllo, ma si allineano anche con la crescente tendenza di sviluppare veicoli elettrici pratici e sostenibili.

In un mercato delle auto elettriche in continua espansione, la Volkswagen ID.1 rappresenta una strategia per entrare in un segmento in crescita, puntando su un modello che coniuga accessibilità economica e praticità. Con l’attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, la ID.1 potrebbe diventare un simbolo di un cambiamento nella percezione delle auto elettriche, rendendole più desiderabili e pratiche per un pubblico più ampio.