Anche quest’anno per Ford la strada pare essere in salita: nessuno vuole queste auto, il mercato è in flessione netta.

Il settore automobilistico sta attraversando una fase di transizione epocale, caratterizzata dalla necessità di rispondere a sfide ambientali e dalla crescente domanda di veicoli elettrici. In questo contesto, Ford, uno dei colossi storici dell’industria automobilistica americana, si trova a fronteggiare una crisi che la costringe a rivedere radicalmente le proprie strategie. Con l’obiettivo di affermarsi nel mercato delle auto a zero emissioni, Ford ha intrapreso un ambizioso percorso di elettrificazione, ma i risultati ottenuti nel 2024 hanno rivelato difficoltà significative.

Il 2024 si preannuncia come un anno complicato per la divisione elettrica di Ford, con perdite che superano i 5 miliardi di dollari. Questo dato, già anticipato nei mesi precedenti, è il risultato di una combinazione di fattori:

Necessità di ingenti investimenti per sostenere il programma di elettrificazione. Vendite inferiori alle aspettative, nonostante un incremento rispetto all’anno precedente. Forte concorrenza da parte di tradizionali rivali americani e nuovi attori, in particolare i produttori cinesi.

Le previsioni per il 2025 non sono rassicuranti, con analisi che indicano ulteriori perdite, stimate in circa 5,5 miliardi di dollari. Questo scenario ha spinto Ford a considerare un cambio di rotta necessario per rendere il suo programma di elettrificazione più sostenibile e competitivo.

Cosa farà Ford?

Per affrontare questa difficile situazione, Ford ha deciso di posticipare il lancio di un nuovo modello di pickup di medie dimensioni, inizialmente previsto per il 2026, rinviato di almeno 18 mesi, con una nuova data fissata per la fine del 2027. Inoltre, è stata annullata la progettazione di un SUV elettrico a tre file, un passo importante verso l’elettrificazione della gamma Ford.

Queste decisioni non sono state prese a cuor leggero; rappresentano una risposta diretta alla realtà del mercato e alla necessità di ottimizzare le risorse. Ford sta investendo somme considerevoli nello sviluppo di una nuova piattaforma per veicoli elettrici economici, per competere in modo più efficace con rivali come Tesla e i produttori cinesi, che offrono veicoli a prezzi competitivi.

Un’altra opzione che Ford sta valutando è quella di sviluppare veicoli elettrici dotati di “range extender”, un motore a benzina che funge da generatore per ricaricare le batterie. Questa soluzione potrebbe rappresentare un ponte tra i veicoli elettrici puri e i tradizionali veicoli a combustione interna, offrendo maggiore flessibilità agli automobilisti.

Mentre Ford cerca di riorganizzarsi in Nord America, in Europa la situazione presenta sfide e opportunità diverse. La partnership con il Gruppo Volkswagen si è rivelata strategica per ottimizzare gli investimenti nel campo dell’elettrificazione. Tuttavia, la crisi di alcuni stabilimenti Ford ha portato a incertezze. La decisione di ritirare dal mercato modelli storici come la Fiesta ha avuto ripercussioni significative sulle vendite. Vedremo come il brand di Jim Farley deciderà di reagire a questa situazione altalenante.