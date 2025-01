Nel mondo delle moto d’epoca, la Suzuki GS 550 E del 1980 si distingue come un’autentica gemma per gli appassionati di motociclette storiche. Questo modello, uniproprietario e già iscritto ASI, è attualmente in vendita per 1.490 euro, un prezzo molto competitivo per un veicolo di tale importanza. La GS 550 E non è solo una moto, ma un simbolo di un’epoca che ha segnato la storia del motociclismo.

Brevi cenni storici

La Suzuki GS 550 ha fatto il suo debutto sul mercato giapponese nel giugno del 1977, rappresentando una delle prime naked di grande cilindrata dell’epoca. Caratterizzata da un motore a quattro cilindri in linea, raffreddato ad aria, con 8 valvole e doppio albero a camme, questo modello era equipaggiato con quattro carburatori Mikuni e scarichi cromati 2 in 1. Con una potenza di 47 cavalli, la GS 550 ha incarnato lo spirito delle moto dell’epoca, combinando prestazioni e un design accattivante.

Il design della GS 550 E è emblematico degli anni ’70 e ’80, con elementi distintivi come:

Faro anteriore rotondo Serbatoio allungato a goccia Sella lunga a due posti Codino corto

La ciclistica era all’avanguardia, con un telaio in acciaio monotrave a doppia culla, una forcella tradizionale anteriore con ruota da 19 pollici e un forcellone in acciaio dotato di doppi ammortizzatori, con ruota da 18 pollici al posteriore. L’impianto frenante ha visto un significativo aggiornamento nel 1978 con l’introduzione della GS 550 E, che presentava ruote in lega d’alluminio e un sistema frenante più moderno, con doppio disco anteriore e disco singolo posteriore. Questo miglioramento ha reso la moto più sicura e prestante.

La Suzuki GS 550 E in vendita: un esemplare da collezione

L’esemplare del 1980 attualmente in vendita rappresenta il primo anno di importazione in Italia di questa cilindrata, con 43.000 chilometri percorsi. La moto si presenta in buone condizioni estetiche, ma necessita di un tagliando generale per tornare su strada dopo otto anni di inattività. È importante sottolineare che il proprietario ha segnalato la necessità di sostituire i silenziatori, probabilmente danneggiati dalla ruggine, un problema comune per i veicoli d’epoca.

Essendo già iscritta ASI, questa Suzuki offre vantaggi economici su bollo e assicurazione, rendendola un’opzione interessante per gli amanti dei modelli storici. Attualmente si trova a Vedeseta, in provincia di Bergamo, e il suo prezzo di 1.490 euro rappresenta un affare, considerando che esemplari simili, ben conservati e fedeli all’originale, sono spesso venduti intorno ai 3.000 euro. Questa differenza di prezzo rende questa GS 550 E un’opzione da non sottovalutare per i collezionisti e gli appassionati.

Le caratteristiche distintive della GS 550 E

La Suzuki GS 550 E è particolarmente apprezzata per il suo motore fluido e silenzioso, che offre un’esperienza di guida piacevole e confortevole. È una moto che si presta bene a brevi e medi tragitti, ideale per gli amanti delle passeggiate nel weekend o delle gite fuori porta. Tuttavia, è importante considerare anche alcuni aspetti critici:

Peso di 196 kg a secco Consumi relativamente elevati rispetto agli standard moderni

Un altro elemento che contribuisce al fascino della GS 550 E è la sua estetica vintage. Questo modello è un perfetto esempio del design motociclistico degli anni ’80, che continua a conquistare il cuore degli appassionati di motori. La combinazione di linee eleganti e dettagli cromati offre una bellezza senza tempo, rendendola non solo un mezzo di trasporto, ma anche un pezzo da collezione.

Un investimento nel tempo

Acquistare una Suzuki GS 550 E del 1980 significa investire in un pezzo di storia del motociclismo. Le moto d’epoca, soprattutto modelli come la GS 550 E, tendono ad aumentare di valore nel tempo, rendendo questo acquisto non solo un piacere personale, ma anche un investimento potenzialmente redditizio. La passione per le moto classiche non è solo una questione di prestazioni, ma anche di storia, cultura e comunità.

I club e le associazioni di appassionati di moto d’epoca offrono opportunità per socializzare e partecipare a eventi, raduni e manifestazioni, permettendo ai proprietari di condividere la loro passione e la loro esperienza. Inoltre, iscrivendosi a queste associazioni, è possibile accedere a risorse utili per la manutenzione e la conservazione della propria moto.

In definitiva, la Suzuki GS 550 E del 1980 rappresenta una scelta affascinante per chi desidera possedere una moto d’epoca. Con la sua combinazione di design classico, prestazioni affidabili e l’autenticità di un esemplare uniproprietario, questa moto è pronta a regalare emozioni a chi avrà il piacere di guidarla. Con un prezzo di vendita accessibile e il vantaggio di essere già iscritta ASI, è un’opportunità imperdibile per gli appassionati e i collezionisti.