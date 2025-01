Durante l’attesissimo Motor Bike Expo 2025, svoltosi a Verona, Kappa ha presentato una delle sue novità più interessanti: i faretti LED KS311. Questo evento, che si tiene ogni anno e attira migliaia di appassionati delle due ruote, ha rappresentato un palcoscenico ideale per mostrare innovazioni e tendenze nel mondo della motocicletta. Kappa, un nome di riferimento nel settore degli accessori per moto, ha attirato l’attenzione di visitatori e professionisti con il suo prodotto all’avanguardia.

I faretti LED KS311: innovazione e potenza

I faretti LED KS311 sono progettati per offrire una visibilità notturna straordinaria, un aspetto cruciale per la sicurezza dei motociclisti. Con una potenza di 25W (+/- 10%) ciascuno e un’emissione luminosa di ben 6.000 lumen, questi faretti garantiscono una portata di illuminazione che supera i 300 metri. Questo è particolarmente utile per i piloti di maxienduro e altre tipologie di moto che affrontano percorsi poco illuminati. La loro illuminazione tangente rettangolare è studiata per ridurre i punti ciechi e prevenire l’abbagliamento per i conducenti che provengono in senso opposto, un aspetto fondamentale per la sicurezza stradale.

Oltre alla potenza luminosa, i faretti KS311 si distinguono per la presenza di una pulsantiera a tre posizioni, inclusa nel kit. Questa permette al motociclista di selezionare tra modalità abbaglianti, anabbaglianti o una combinazione di entrambe. Tale flessibilità consente una personalizzazione dell’illuminazione in base alle diverse condizioni di guida, offrendo un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Robustezza e affidabilità

La costruzione dei faretti KS311 è un altro punto di forza. Realizzati in alluminio pressofuso, questi faretti sono progettati per resistere a urti e vibrazioni tipiche dell’uso motociclistico. La lente in vetro ottico non solo migliora la qualità dell’illuminazione, ma garantisce anche una resistenza nel tempo, evitando problemi di scolorimento. Inoltre, il grado di protezione IP67 assicura che i faretti siano completamente protetti dalla polvere e resistenti all’immersione in acqua fino a un metro di profondità. Questo li rende adatti a tutte le condizioni climatiche, un aspetto fondamentale per i motociclisti che non si lasciano fermare da pioggia o fango.

Montaggio facile e versatile

Un altro vantaggio dei faretti KS311 è la loro facilità di montaggio. Grazie al kit fornito, l’installazione è semplice e flessibile, in grado di adattarsi a diverse configurazioni di moto. I faretti possono essere fissati su qualsiasi tubolare con diametro compreso tra 20 e 26 mm, rendendoli compatibili con una vasta gamma di modelli di motociclette. Le staffe ruotabili e le quattro opzioni di posizionamento degli attacchi filettati offrono un’installazione ottimale, permettendo a ciascun motociclista di personalizzare la posizione dei faretti in base alle proprie esigenze.

Prezzo e accessibilità

Con un prezzo al pubblico di 168,99 euro, i KS311 rappresentano un investimento interessante per chi cerca di migliorare la propria sicurezza e il comfort alla guida notturna. Kappa ha sempre puntato sulla qualità e sull’innovazione, e questi faretti non fanno eccezione. Offrendo un equilibrio tra tecnologia avanzata, praticità e un design elegante, Kappa si conferma come un leader nel settore degli accessori per moto.

In sintesi, i faretti LED KS311 di Kappa, presentati al Motor Bike Expo 2025, si propongono come una soluzione all’avanguardia per migliorare la sicurezza e l’esperienza di guida dei motociclisti. Con la loro potenza luminosa, robustezza costruttiva e facilità di montaggio, questi faretti sono destinati a diventare un accessorio indispensabile per molti appassionati delle due ruote. Con l’attenzione crescente verso la sicurezza stradale, prodotti come i KS311 non solo arricchiscono l’offerta di Kappa, ma contribuiscono anche a rendere le strade più sicure per tutti.