Febbraio 2025 si presenta come un mese ricco di opportunità per chi desidera acquistare un’auto, grazie a promozioni e sconti che possono raggiungere e superare il 25%. Le case automobilistiche, in un contesto di mercato altamente competitivo, cercano di attrarre clienti offrendo ribassi significativi sui prezzi di listino. È importante notare che la maggior parte di queste offerte è legata alla sottoscrizione di un finanziamento, quindi è consigliabile valutare attentamente le condizioni proposte.

BMW Z4: la spider da sogno

Per chi sogna di godere della bella stagione a bordo di una convertible, la BMW Z4 è un’offerta da non perdere. Attualmente, questa auto sportiva è disponibile con uno sconto di quasi 8.000 euro, portando il prezzo da 60.400 euro a 52.546 euro, pari a un ribasso del 13%. L’offerta riguarda la versione sDrive20i e richiede un finanziamento di 36 mesi, con un anticipo di 17.160 euro, rate mensili di 530 euro e una maxi rata finale di 21.843 euro. Con un design accattivante e prestazioni elevate, la Z4 è perfetta per chi cerca un’esperienza di guida unica.

Citroën C4 X: comfort e stile

La Citroën C4 X, una berlina dall’assetto alto, offre un interessante ribasso del 16%. Il prezzo passa da 26.450 euro a 22.250 euro. Questo sconto è valido per la versione con motore 1.2 PureTech da 100 CV in allestimento You. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.594 euro, 35 rate mensili da 129 euro e una rata finale di 15.769 euro. La C4 X unisce comfort e praticità, rendendola una scelta ideale per le famiglie.

CUPRA Leon e-Hybrid: prestazioni e sostenibilità

La CUPRA Leon e-Hybrid, berlina sportiva a due volumi, è attualmente in offerta con uno sconto del 17%, riducendo il prezzo da 43.500 euro a 36.159 euro. Per questa promozione, è previsto un finanziamento di due anni, con un anticipo di 5.500 euro e 23 rate mensili da 185 euro. La rata finale è di 30.411 euro. Con un design audace e una tecnologia all’avanguardia, la CUPRA Leon rappresenta una scelta perfetta per chi cerca prestazioni senza compromettere l’efficienza.

Febbraio 2025 si rivela quindi un mese interessante per chi è alla ricerca di un’auto, con numerose offerte che non solo permettono di risparmiare, ma anche di accedere a modelli di diverse categorie, dalle sportive alle elettriche, fino ai crossover. Le promozioni attuali, unite a condizioni di finanziamento vantaggiose, offrono l’opportunità di fare un affare e di mettersi al volante di un veicolo nuovo a un prezzo competitivo.