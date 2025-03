Con l’arrivo della primavera, molti automobilisti iniziano a considerare l’idea di cambiare auto. Marzo si rivela un mese particolarmente interessante per chi è alla ricerca di nuove promozioni, poiché le case automobilistiche lanciano offerte speciali per attrarre clienti nelle loro concessionarie. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori opportunità di acquisto disponibili entro la fine del mese, evidenziando che spesso gli sconti sono legati alla sottoscrizione di un finanziamento.

Alfa Romeo Giulia

L’Alfa Romeo Giulia, un’icona della berlina italiana, rappresenta un’ottima occasione per chi desidera possedere una vettura dalle prestazioni elevate e dal design distintivo. Questo mese, è disponibile una promozione per la versione Sprint con motore 2.2 turbodiesel da 210 CV, con un prezzo ridotto del 13%: da 56.500 euro a 49.285 euro. Per accedere all’offerta, è richiesto un anticipo di 5.570 euro e 47 rate mensili di 500 euro. Al termine del finanziamento, l’importo per riscattare il veicolo è fissato a 26.754,5 euro.

Cupra Formentor

La Cupra Formentor si distingue per il suo design audace e le prestazioni elevate. Nella versione plug-in 1.5 e-Hybrid da 204 CV, il prezzo di listino è di 46.500 euro, ma grazie a un finanziamento offerto dalla casa spagnola, il costo si riduce del 16%, portandolo a 38.989 euro. Il pacchetto prevede un anticipo di 5.000 euro e 23 rate mensili da 195 euro. Al termine dei due anni, chi desidera tenere la vettura dovrà versare un ulteriore importo di 33.916 euro.

Fiat 500e

In attesa dell’arrivo della nuova Fiat 500 Ibrida, la 500e viene proposta con uno sconto notevole del 37%, riducendo il prezzo di listino originale di 29.950 euro a soli 18.950 euro. Questa offerta è valida per la versione Red con batteria da 23 kWh e motore elettrico da 95 CV, ma è disponibile solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 3. Il finanziamento richiede un anticipo di 1.600 euro e 35 rate mensili da 199 euro, con una maxi rata finale di 14.616 euro.

Honda ZR-V

La Honda ZR-V, crossover di medie dimensioni dal look sportivo, offre un’interessante promozione. Il prezzo passa da 42.300 euro a 33.900 euro per la versione ibrida con motore 2.0 e:HEV da 184 CV in allestimento Elegance. Anche in questo caso, l’offerta è condizionata a un finanziamento che prevede un anticipo di 12.750 euro e 47 rate mensili da 194 euro. Chi desidera riscattare la vettura alla fine del contratto dovrà versare una maxi rata di 17.042 euro.

In sintesi, con queste offerte, marzo 2025 si preannuncia come un mese ricco di opportunità per chi desidera cambiare auto. Le promozioni variano da sconti significativi a finanziamenti vantaggiosi, rendendo più accessibili modelli di varie categorie e marche. Non dimenticate di controllare le condizioni specifiche di ciascuna offerta e di considerare le opzioni di finanziamento per ottenere il massimo dal vostro acquisto.