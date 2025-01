Harley-Davidson, uno dei marchi motociclistici più iconici al mondo, ha recentemente svelato la sua gamma 2025, un assortimento di modelli che promette di soddisfare le aspettative di tutti gli appassionati di moto. Tra le novità di quest’anno spiccano la nuova Street Glide Ultra, la versatile Pan America 1250 ST e una serie di Cruiser completamente rinnovati, nonché quattro modelli esclusivi della serie CVO. Questo articolo esplorerà in dettaglio queste novità, mettendo in evidenza le caratteristiche che rendono ogni modello unico.

Street Glide Ultra: il top del touring

La Street Glide Ultra si presenta come il fiore all’occhiello della gamma Grand American Touring. Progettata per i motociclisti che amano l’avventura su lunghe distanze, questa moto è dotata di tecnologie avanzate che elevano il comfort e la sicurezza. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Sistema audio premium per un’esperienza sonora eccezionale. Ampio vano di carico per trasportare tutto il necessario durante i viaggi. Design aerodinamico che migliora la stabilità. Motore Milwaukee-Eight 114 che offre prestazioni elevate.

Il faro a LED e le linee fluide rendono questa moto davvero iconica, perfetta per affrontare strade lunghe e tortuose.

Pan America 1250 ST: versatilità e performance

Un’altra novità degna di nota è la Pan America 1250 ST, una crossover che unisce l’agilità necessaria per la guida urbana con la robustezza richiesta per le avventure off-road. Questo modello è spinto dal motore Revolution Max 1250, che combina potenza e efficienza. Le sue caratteristiche includono:

Sospensioni di alta qualità per una guida confortevole. Freni performanti che garantiscono sicurezza su ogni tipo di terreno. Ruota anteriore da 17 pollici per un maggiore controllo.

La posizione di guida dominante offre una sensazione di controllo e sicurezza, rendendo la Pan America 1250 ST una scelta ideale per chi cerca un’alternativa alle moto sportive tradizionali.

La collezione Cruiser 2025: rinnovamento e stile

La collezione Cruiser 2025 include sei modelli distintivi, tutti alimentati dal potente motore Milwaukee-Eight 117. Tra questi, il nostalgico Heritage Classic, l’audace Street Bob e l’elegante Fat Boy. Ecco cosa li rende speciali:

Heritage Classic: richiama il design delle moto classiche. Street Bob: si distingue per il suo aspetto minimalista e il potente motore. Fat Boy: combina comfort e prestazioni con un tocco di classe.

Ogni modello utilizza il telaio Softail con sospensione posteriore a monoammortizzatore, offrendo un mix unico di prestazioni, stile e comfort.

La serie CVO: lusso e personalizzazione

Infine, la serie CVO 2025 propone quattro modelli in edizione limitata, che rappresentano il massimo del lusso e della personalizzazione. Tra questi, il CVO Road Glide ST, ispirato alle moto da competizione Screamin’ Eagle, e il CVO Pan America, progettato per affrontare qualsiasi terreno. Ogni modello della serie CVO è caratterizzato da:

Finiture premium e verniciature esclusive. Opzioni di personalizzazione per creare una moto unica.

Questi modelli non sono solo motociclette, ma veri e propri oggetti da collezione.

Harley-Davidson continua a dimostrare di saper coniugare innovazione e tradizione, mantenendo viva la sua reputazione come pioniera nel settore motociclistico. Con l’introduzione di tecnologie all’avanguardia, come i sistemi di sospensione regolabili e i motori ad alte prestazioni, il marchio si prepara ad affrontare le sfide del futuro, rimanendo sempre fedele alla sua eredità.

La gamma 2025 è già disponibile presso i concessionari autorizzati, offrendo un’ampia scelta di modelli per soddisfare ogni esigenza di viaggio e stile. Che si tratti di lunghe traversate su strada, avventure off-road o semplicemente della voglia di esplorare, Harley-Davidson ha una proposta per ogni motociclista. Con la sua inconfondibile impronta stilistica e la promessa di prestazioni elevate, la gamma 2025 si preannuncia come una delle più affascinanti della storia recente del marchio.