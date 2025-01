Lo spagnolo si prepara alla prossima stagione, ma c’è già chi è sicuro delle sue prestazioni: i dettagli.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di MotoGp. Riflettori puntati, ovviamente, sull’esordio in sella alla moto ufficiale Ducati di Marc Marquez, che dopo i test di fine stagione sta ricaricando le energie in vista di un 2025 entusiasmante. Lo spagnolo ha la chance di tornare in vetta alla classifica dopo una serie di stagioni complesse per via degli infortuni, ed un 2024 in crescita chiuso al terzo posto e con la prospettiva di un 2025 competitivo.

“Per Marc era la prima volta sulla Desmosedici, mentre gli altri erano già alla quarta/quinta stagione. In ogni caso in qualifica è sempre riuscito a posizionarsi abbastanza bene, ha conquistato due pole e addirittura ha chiuso terzo nel Campionato Qualifiche, il che mi ha sorpreso. Nel complesso ogni annata è differente, in alcuni frangenti il gap si riduce a pochi decimi”, ha commentato Frankie Carchedi, capotecnico di Marquez nel team Gresini, dove ha scelto di rimanere anche per le prossime stagioni senza seguire lo spagnolo.

Un’analisi dettagliata del 2024 e una previsione sul 2025 dell’ex Honda, rilasciata nel corso del podcast Crashnet, dove il capotecnico inglese.

Carchedi è sicuro, il 2025 di Marquez andrà così: i dettagli

“Il nostro confronto diretto è sempre stato con le sole GP23 e l’obiettivo quello di risultare i migliori. Questo è ciò che aveva fatto anche quando era alla Honda. È impossibile fare una comparazione con gli altri costruttori o le moto differenti dello stesso marchio. Terminare davanti a Bastianini e Morbidelli sulla GP24 è stato comunque incredibile. Gli ingegneri Ducati sono incredibili. Quando pensi non si possa migliorare loro ci riescono”, ha proseguito Carchedi analizzando il confronto con gli altri piloti che guidavano una GP23.

Un talento, quello di Marc Marquez, che secondo il capotecnico del team Gresini non lascia alcun dubbio in merito all’andamento del 2025 dello spagnolo. “Non voglio dire molto, ma so esattamente come andrà a finire. Sarà il suo secondo anno con questa moto, tra l’altro aggiornata,e nel 2024 ha già collezionato 20 podi”, ha concluso.

Da venerdì 31 gennaio si scenderà in pista per i primi test del 2025, e per la prima volta vedremo Marc Marquez realmente impegnato ad aggredire la stagione per portare a casa Il nono titolo mondiale della sua carriera, di fatto eguagliando quelli di Valentino Rossi.