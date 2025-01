Il britannico distrutto da queste parole: a poche settimane dalla nuova stagione si riaccende la fiamma della F1.

Lando Norris nel 2024 è andato molto vicino a spodestare Max Verstappen dal trono di campione del mondo della Formula 1. Mai nessuno, negli ultimi anni, era sembrato così vicino all’olandese nelle prestazioni e nei risultati soprattutto nella seconda parte di stagione. 4 vittorie e 13 podi che hanno realmente fatto pensare alla maggior parte degli esperti che il pilota della McLaren potesse riuscire a battere Max Verstappen, in estrema difficoltà su una monoposto poco competitiva.

Alla fine, però, l’olandese ha vinto il suo quarto titolo consecutivo, rispedendo ogni sogno di gloria di Norris, e di qualsiasi altro ista in griglia, al 2025. “Penso che Lando abbia imparato molte lezioni positive e credo che ora sia pronto a lottare davvero per il titolo il prossimo anno. Penso che la squadra sia pronta e che lo sarà anche Lando”, ha commentato l’ex pilota ormai opinionista di F1TV James Hinchcliffe.

Il canadese, però, non ha nascosto un certo disappunto sulla trama che è stata data alla stagione 2024 di Formula 1, secondo lui troppo romanzata a dispetto di quella che è stata, poi, la conclusione. parole forti, le sue, che testimoniano quanto il 2024 dovrebbe avere una narrazione diversa.

Formula 1, Norris demolito dall’opinionista: ecco cosa ha detto

“Non è mai stato un problema quest’anno. L’abbiamo ingigantita perché era una storia interessante e l’anno scorso Max ha vinto a sette gare dalla fine, quindi abbiamo cercato di farla diventare una cosa seria. Non è mai successo e non è tutta colpa di Lando, che non era pronto”, ha commentato Hinchcliffe sottolineo che Verstappen non sia mai stato realmente a rischio sconfitta.

E poi “Lando ha vinto quattro gare, Max nove. In nessun caso Max avrebbe dovuto perdere il campionato a favore di Lando. Credo che la gente dimentichi che l’inizio della stagione è così lontano quando si arriva all’ultimo quarto. Si dimentica che Max ha vinto cinque delle prime sette gare. Poi tutti sono migliorati, quindi Lando ha iniziato ad essere bravo, così come Charles Leclerc, Carlos Sainz George Russell e Lewis Hamilton è migliorato”, ha concluso l’opinionista canadese. Parole forti che stanno ribaltando la F1 nelle ultime ore.

Il 2025 partirà senza dubbio in modo entusiasmante con diversi piloti pronti ad aggredire la stagione e a strappare lo scettro a Verstappen, Norris su tutti.