Questo fenomeno a cui possiamo assistere in auto non va preso sottogamba. Ecco cosa fare se dovesse presentarsi.

Vi è mai capitato in auto che si siano accese delle spie di cui ignoravate il significato e l’esistenza? Se rientrate nella ampia categoria di automobilisti che ancora faticano ad interpretare ogni singola spia che si accende nella loro vettura, benvenuti nel club! Molte persone che non hanno molta esperienza o semplicemente che non hanno una grande passione per i motori hanno lo stesso problema.

Del resto, le vetture moderne hanno una tale varietà di segnali ed indicatori che risulta anche difficile “stargli appresso” dal momento che sembra ne vengano inventate sempre di nuove. Prima abbiamo scoperto cosa significa la spia a forma di fiocco di neve mentre oggi, andremo a scoprire il funzionamento di un indicatore che soltanto pochi automobilisti che hanno comprato un’auto in particolare hanno visto accendersi.

Questa spia, infatti, si trova a bordo solo di alcuni veicoli ed è stata installata dal produttore, in modo da segnalare un problema comune a molte auto: avete presente quando avviene un richiamo su vasta scala che coinvolge più automobili di un produttore o di un modello? Bene, questo indicatore dalla forma davvero insolita sembra funzionare come un “mini” richiamo per il cliente.

La spia che pochi hanno visto

La spia di oggi non ha nemmeno un nome: potremmo chiamarla Zig Zag visto che la sua forma molto peculiare sembra ricordare molto un movimento condotto in questo modo. Può essere di due tipi, gialla o rossa e si trova a bordo di automobili costruite da due produttori in particolare ossia Renault e Dacia, oltre ad altri marchi dell’universo della casa francese che sono disponibili in giro per il mondo.

In realtà, è possibile che il design della spia sia stato studiato così per dare l’idea di una sorta di interferenza con il corretto funzionamento dell’auto. In effetti il significato dell’indicatore luminoso è proprio questo: nel caso vi troviate davanti a quella gialla, dovete portare l’auto in assistenza in un centro autorizzato il prima possibile. La spia rossa ribadisce con maggiore urgenza questa necessità.

Dal momento che solo un certo tipo di vetture francesi e romene hanno questa spia sul loro cruscotto, è possibile che molti automobilisti non l’abbiano neanche mai vista. Se siete fortunati non ne vedrete nemmeno una voi dato che stando al suo funzionamento, la spia sembra indicare un guasto molto importante che potrebbe farvi spendere molti sudati risparmi in un intervento dal meccanico.