Questo telo perfetto per la tua moto si trova ad un ottimo prezzo. Ha tutte le funzionalità necessarie per proteggere la tua due ruote, tutto a un costo contenuto.

La brutta stagione si avvia ormai alla sua conclusione ma per il momento, precipitazioni e perfino nevicate, nelle aree più fredde del nostro paese, sono ancora frequenti e il rischio che la vostra compagna di viaggio a due ruote possa soffrire molto per questo tempo non è da escludere. Ecco perché coprirla con un telo se ne possedete uno è la soluzione migliore per tutelarla!

A meno che non disponiate di un garage o di un’area coperta nel vostro giardino per parcheggiare la motocicletta è imperativo coprirla in modo che non si rovini. Gli organi meccanici sono delicati certo ma anche le componenti estetiche potrebbero risentire dell’esposizione al gelo ed alla pioggia, a partire dalla carrozzeria che si potrebbe scrostare facendo anche perdere valore al mezzo, semmai lo voleste rivendere in futuro.

Il prezzo di un telo da moto non è proibitivo ma non si tratta nemmeno di una spesa così insignificante. Ecco perché conviene prendere in considerazione l’offerta lanciata da una popolare catena di supermercati che sembra davvero aver colto la necessità di noi centauri di proteggere il mezzo, ancora per questi ultimi giorni di maltempo. Allora, andiamo a scoprire quanto costa questo prodotto e come si ottiene.

Un telo che la protegge da tutto

Di recente, la catena di supermercati Lidl ha lanciato un volantino per questa settimana che propone diversi prodotti per le auto a prezzi contenuti. Tra i vari deodoranti per automobili, le paste per pulire la carrozzeria e via dicendo troviamo però anche alcune ottime opzioni per le due ruote, tra cui il telo a cui abbiamo accennato poco prima. Vediamolo nel dettaglio.

Il telo coprimmo in questione, dotato di un’apertura per mostrare la targa così da impedire problemi legali se parcheggiate in strada, si fissa con due lacci e copre perfettamente la due ruote, proprio come vedete in foto. E’ disponibile in tre misure adatte ad ogni tipo di ciclomotore mentre dal punto di vista del colore, sembra possiate averlo in tutte le tinte…purché sia nero!

Il telo non solo protegge la due ruote da neve e acqua, è anche brevettato per la protezione UV così da poter essere usato anche in estate. Il costo di 12,99 euro appare molto competitivo, considerando che in media costa anche il doppio. Un’occasione interessante da non sottovalutare.