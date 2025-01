Mettere una banale molletta per panni nella tua auto cambierà radicalmente le cose. Vediamo il motivo per cui molti automobilisti lo stanno facendo.

Le automobili moderne hanno spesso una varietà di optional impressionante, tutti molto moderni e funzionali per i tempi che corrono. A volte però le soluzioni migliori anche a problemi complessi risultano essere quelle “della nonna” ossia le solite che applichiamo inconfondibilmente da decenni a questa parte; una tra queste è particolarmente strana, visto che ha una molletta per il bucato come protagonista!

Ci sono molti oggetti di uso comune che tornano utili nell’abitacolo dell’auto e che dovremmo sempre avere a portata di mano, come ad esempio un raschietto per rimuovere il ghiaccio, un tappo di sughero imbevuto di oli essenziali o una spilla da balia che si può utilizzare per sbloccare l’augello dei tergicristalli nel caso di un intoppo che impedisce ad acqua e sapone di fare il loro lavoro.

Un oggetto che però non può mancare proprio nella vettura moderna è sicuramente la molletta per il bucato che ha un utilizzo sorprendente anche in una vettura con tutti i comfort e le tecnologie che si possono trovare di serie. Usare una in questo modo cambierà sicuramente il modo in cui affrontate i viaggi. Andiamo quindi a scoprire in che modo e sopratutto, perché potreste beneficiare di questo trucco.

Un trucco da usare

Avete presente il bocchettone da cui esce l’aria condizionata, dotato di una piccola linguetta in plastica che permette di aprire o chiudere il getto ed orientarlo nella direzione desiderata? Molto bene, qui sopra potreste pensare di attaccare una molletta. Infatti, una volta imbevuta quest’ultima in un olio essenziale o profumatore a vostra scelta avrete modo di modificare sensibilmente l’aria nell’abitacolo dell’auto.

Ma va bene una qualsiasi molletta? Non proprio, l’ideale è usare una molletta in legno, meglio ancora se di buona qualità, non quelle comprate al primo discount che trovate per strada; questo per sfruttare la proprietà del legno di imbeversi in qualsiasi sostanza come un profumo liquido che possa poi fungere da profumatore per l’ambiente a costo zero.

Un trucco molto simile per certi versi a quello del tappo di sughero imbevuto di profumo che abbiamo visto in passato e che sfrutta lo stesso identico principio. Ovviamente, potete cambiare molletta dopo qualche giorno quando l’effetto del profumo sarà ormai svanito; un simpatico trucco che costa pochi soldi per profumare l’abitacolo della vostra vettura senza dover per forza comprare un profumatore venduto in un negozio autorizzato…