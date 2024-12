Un dottore ha descritto le condizioni di Michael Schumacher, il fuoriclasse indimenticabile sette volte campione del mondo di Formula Uno.

Da ormai più di dieci anni, esattamente dal momento in cui ha subito un grave incidente sugli sci a Meribel, il tempo per Michael Schumacher si è fermato. Non per la sua famiglia, per i fan e gli appassionati di F1, che hanno continuato a sperare in un miglioramento giorno dopo giorno.

L’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes, però, è stato circondato da una riservatezza assoluta negli ultimi anni. In pochissimi, in effetti, possono andarlo a trovare. Fra questi c’è sicuramente Jean Todt, ex team principal e amico del sette volte campione del mondo.

Proprio per questa delicata situazione, aveva fatto il giro del mondo il fatto che Schumacher fosse apparso finalmente in pubblico in occasione del matrimonio di sua figlia Gina a Maiorca in Spagna. Se fosse vero, si tratterebbe della prima apparizione pubblica del mito della F1 dall’incidente che ha subito il 29 dicembre 2013.

Schumacher riappare in pubblico: cosa ne pensa un dottore

Questo eventuale ritorno alla vita pubblica, però, secondo più di qualcuno è una fake news. Anche il neurochirurgo Jussi Posti ha escluso la possibilità che Michael Schumacher possa aver preso parte al matrimonio di sua figlia Gina. Le presunte condizioni del mito dell’automobilismo gli rendono automaticamente impossibile la partecipazione a cerimonie o eventi sociali di particolare funzione. al tabloid finlandese Iltalehti, il chirurgo ha precisato che “dato che nella sua casa è stato costruito un ospedale, con molte macchine mediche intorno, è davvero probabile che trascorra la maggior parte del suo tempo lì”.

Il che, sempre secondo il dottore, dimostra che non goda attualmente di buona salute. Chi è costretto a rimanere a letto per molti anni, inoltre, tende a diventare molto debole fisicamente e fa molta fatica ad alzarsi dal letto dopo tanto tempo a riposo costante e continuo. Questa indiscrezione è partita dal fatto che gli invitati alle nozze di Gina sarebbero stati chiamati a consegnare i cellulari all’ingresso della festa, impedendo così qualsiasi fotografia.

All’evento, poi, non era presente alcun rappresentante dei media. Le uniche fotografie scattate sono quelle pubblicate dalla figlia di Corinna e Michael, che le ha postate sul suo profilo Instagram. La situazione attorno a Schumacher continua a rimanere fortemente critica e complessa. La speranza è che, con l’affetto della famiglia e i progressi scientifici, si arrivi il prima possibile a un lieto fine più che meritato dopo il drammatico evento di oltre dieci anni fa.