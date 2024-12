Ti hanno detto che prima di partire bisogna dare quei due-tre colpi di acceleratore in più. Pessima idea, le conseguenze sarebbero terribili.

Con l’arrivo dell’inverno e le temperature che iniziano a scendere, molti di noi si ritrovano a compiere un gesto ormai radicato nelle abitudini quotidiane: accendere l’auto e lasciare il motore al minimo per qualche minuto, mentre cerchiamo di disgelare il parabrezza. Ma è davvero necessario? E soprattutto, è un’operazione sicura per il nostro veicolo? La risposta potrebbe sorprendere molti di noi.

Il gesto di scaldare l’auto prima della partenza è una pratica che ci è stata trasmessa da generazioni, spesso dai nostri genitori e nonni, che ricordano i tempi in cui le automobili erano molto diverse da quelle odierne. In passato, le vetture non disponevano delle stesse tecnologie e materiali che oggi garantiscono un funzionamento ottimale anche a basse temperature. I motori di un tempo, come quelli della Fiat 127 o della mitica 500, richiedevano un riscaldamento prolungato per evitare problemi meccanici e garantire che il carburante si combustesse correttamente. Ma i veicoli moderni, dotati di motori a iniezione elettronica e materiali innovativi, non necessitano più di questo trattamento preliminare.

Oggi, i motori moderni sono progettati per essere operativi in modo efficiente anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Già dopo pochi secondi dall’accensione, il motore è pronto per essere utilizzato. Questo è reso possibile grazie a sistemi avanzati di gestione elettronica che ottimizzano il funzionamento del motore, regolando automaticamente la miscela di aria e carburante e monitorando le temperature. Di conseguenza, il riscaldamento del motore prima della partenza è diventato non solo superfluo, ma potenzialmente dannoso.

Più danni che altro

Infatti, lasciare il motore acceso al minimo per periodi prolungati può causare un eccesso di carburante non bruciato, che non solo aumenta il consumo di carburante, ma può anche compromettere le proprietà lubrificanti dell’olio motore. In tal modo, si rischia di danneggiare il motore stesso, creando un accumulo di residui dannosi e aumentando l’usura delle componenti interne. Gli esperti consigliano pertanto di accedere il motore e, dopo aver atteso solo pochi secondi, iniziare a muoversi in modo dolce e progressivo. Questo approccio permette al motore di riscaldarsi in modo naturale, mentre tutte le parti meccaniche iniziano a funzionare e a raggiungere la temperatura ottimale.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è la manutenzione regolare del veicolo. È essenziale controllare il livello del liquido antigelo e assicurarsi che il sistema di raffreddamento sia in buone condizioni, specialmente durante i mesi invernali. La mancanza di una corretta manutenzione può portare a problemi gravi, come il congelamento del liquido di raffreddamento, che potrebbe danneggiare il motore in modo irreversibile.

Inoltre, è importante tenere presente l’impatto ambientale di lasciare il motore acceso a vuoto. Questo comportamento non solo contribuisce all’inquinamento atmosferico, ma aumenta anche le emissioni di CO2, un problema sempre più rilevante nel nostro contesto attuale. Le automobili moderne sono progettate per essere più ecologiche e sostenibili, e adottare pratiche di guida responsabili è un passo importante per ridurre la nostra impronta ecologica.