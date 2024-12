Max Verstappen spiazza tutto il mondo della Formula Uno: la sua vittoria è avvenuta infrangendo una regola. È polemica all’interno del paddock.

Malgrado i dubbi legati a una Red Bull certamente non performante come nella prima parte di stagione, Max Verstappen è riuscito a tenere testa a Lando Norris, conquistando così facendo il suo quarto titolo mondiale di fila. Una dimostrazione di forza devastante da parte del fuoriclasse olandese, che si è reso protagonista di una vera e propria impresa, se si considera che McLaren è stata a lungo la macchina più performante di tutta la griglia.

Risultato reso possibile anche grazie al suo carattere, molto spigoloso e capace di gestire tutta la pressione che la Formula Uno e i suoi appassionati sono capaci di mettere. Capacità che in più occasioni non è appartenuta al suo rivale per il mondiale piloti, Lando Norris. A parlarne è stato lo stesso Super Max, in un’intervista concessa a ViaPlay, durante la quale ha avuto modo di commentare il suo atteggiamento in occasione del Gran Premio del Messico. In quell’occasione, Max Verstappen è riuscito a dimostrare di poter essere all’altezza, malgrado una monoposto non impeccabile, di potersi portare a casa il suo quarto titolo iridato di fila.

Formula Uno, Verstappen e quel retroscena sul GP del Messico

Un Max Verstappen formato mondiale, e forse anche di più, ha reso possibile festeggiare il campionato piloti in casa Red Bull, risultato a tratti non scontato considerando la superiorità da parte sia di McLaren che di Ferrari nella seconda parte della stagione appena conclusasi.

Il carattere di Super Max, però, è venuto in più occasioni fuori, come nel Gran Premio disputato in Messico nelle scorse settimane. Di seguito, quanto svelato dal quattro campione del mondo nel corso della sua intervista concessa a ViaPlay:

“A volte per ottenere il massimo da ogni situazione, se in palio c’è un titolo di campione del Mondo, devi essere disposto a oltrepassare un limite o a infrangere una regola. È quello che ho fatto e che sempre farò. Non tutti hanno questa mentalità e non tutti lo capiscono. Se rimpiango quanto fatto in gara in Messico? No, affatto. Ho guadagnato anche dei punti”.

Una dimostrazione di carattere niente male per Verstappen, che conferma come servano anche le spalle larghe per fare in modo che l’avversario (in questo caso Norris) non abbia la meglio.