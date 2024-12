La Ferrari può essere seriamente nei guai: il giudizio su Charles Leclerc e sul suo nuovo compagno di squadra, Lewis Hamilton, fa scatenare il mondo della Formula Uno.

In casa Ferrari, non si fa altro che attendere l’arrivo di Lewis Hamilton. Da febbraio, l’accordo è divenuto di dominio pubblico, ma è chiaro che farà tutt’altro effetto vederlo vestito di rosso. Per questo, bisognerà aspettare almeno il primo gennaio, considerando che fino al 31 dicembre sarà valido il contratto tra il sette volte campione del Mondo e Mercedes. Grande attesa anche per capire come la Scuderia di Maranello gestirà il suo duello interno con Charles Leclerc, che nei mesi scorsi ha anche firmato il rinnovo di contratto.

A parlarne è stato il Team Principal di Red Bull, Chris Horner. La Scuderia austriaca si preannuncia come una delle rivali al titolo, sia per quanto riguarda i piloti ma anche i costruttori. Horner ha fatto capire di non vedere d’occhio la strategia di parte di Fred Vasseur & Co., così come dimostrato che in casa Red Bull le gerarchie sono ben definite tra il campione del mondo in carica Max Verstappen e il suo nuovo compagno di squadra, Liam Lawson. Una presa di posizione che è destinata ad accendere gli animi tra Red Bull e Ferrari, entrambe candidate a ruolo di protagoniste nella stagione che verrà e che è, difatti, già alle porte.

Formula Uno, Horner “sfida” Ferrari: le parole su Leclerc e Hamilton

Chris Horner si è espresso in merito al dualismo tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che dal prossimo anno saranno compagni di squadra in Ferrari.

Di seguito, quanto dichiarato dal Team Principal nel corso della sua intervista concessa di recente a talkSPORT:

“Nel calcio non si può giocare con due punte di peso. Una squadra come la Ferrari avrà due piloti (Leclerc e Hamilton, ndr) che si toglieranno punti a vicenda. Bisogna sostenere entrambi i piloti, ma questo a volte diventa motivo di divisione all’interno di una squadra. Abbiamo approcci diversi ed è affascinante“.

Due filosofie contrapposte che sono destinate a far discutere nei prossimi mesi, con le due Scuderie in questione che si giurano già battaglia. All’orizzonte, uno scenario che, in casa Ferrari e non solo, terrà tutti col fiato sospeso. Insomma, gli ingredienti per divertirsi tutti nella prossima stagione ci sono e nemmeno in dosi minime.