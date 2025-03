La Volkswagen sta per lanciare un modello elettrico che promette di rivoluzionare il concetto di accessibilità nel segmento delle auto a zero emissioni. La concept car ID. Every1, attesa per la fine del 2027 e probabilmente nei primi mesi del 2028, rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione della mobilità elettrica. Con un prezzo previsto attorno ai 20.000 euro, questo veicolo si posizionerà come una delle opzioni più competitive nel panorama automobilistico europeo.

anticipazioni sul modello e prestazioni

La ID. Every1 è dotata di un motore elettrico da 95 CV, capace di raggiungere una velocità massima di 130 km/h e di offrire un’autonomia di almeno 250 km. Queste specifiche la rendono adatta per l’uso quotidiano, ideale per gli spostamenti in città e per brevi viaggi. L’auto, costruita in Europa e progettata per il mercato europeo, segna un importante passo avanti per Volkswagen, che punta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all’efficienza.

Inoltre, la versione di serie della ID. Every1 sarà il primo modello del gruppo Volkswagen a integrare una nuova architettura software, capace di accogliere aggiornamenti e nuove funzionalità durante l’intero ciclo di vita del veicolo. Questo approccio innovativo permette agli utenti di adattare l’auto alle proprie necessità anche dopo l’acquisto, rendendo la ID. Every1 un veicolo altamente personalizzabile.

design e comfort: eredità della up!

Dal punto di vista estetico, la ID. Every1 riprende l’eredità della storica Volkswagen up!, sebbene con dimensioni superiori. Con una lunghezza di 388 cm, è più lunga di 34 cm rispetto alla sua antenata e, con una larghezza di 181 cm, offre più spazio interno. Il design della vettura è caratterizzato da linee pulite e semplici, con una particolare attenzione ai dettagli. I fari e i gruppi ottici posteriori, “ammiccanti” e animati, contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e simpatica, in linea con la filosofia di Volkswagen di attrarre una clientela giovane e dinamica.

Un elemento distintivo del design è la superficie del tetto, ribassata al centro, che non solo conferisce un aspetto originale, ma non compromette lo spazio interno. La ID. Every1 si propone quindi di offrire un comfort di guida e un’esperienza a bordo che sfida le dimensioni esterne, rendendola ideale per la vita urbana.

interni spaziosi e praticità

L’abitacolo della ID. Every1 è concepito per massimizzare lo spazio a disposizione, combinando materiali morbidi e colori caldi che creano un’atmosfera rilassante. Molti dei tessuti utilizzati sono realizzati con materiali riciclati, in linea con l’impegno di Volkswagen verso la sostenibilità. Nonostante le dimensioni esterne contenute, Volkswagen assicura che lo spazio a bordo sia comparabile a quello di modelli più grandi, grazie alla piattaforma modulare MEB, specificamente progettata per veicoli elettrici.

La plancia è caratterizzata da un display centrale a sfioramento per il sistema multimediale, affiancato da levette fisiche per il controllo della climatizzazione e del riscaldamento dei sedili. Un gradito ritorno è rappresentato dai tasti fisici al volante, che offrono un’interazione più intuitiva rispetto ai comandi touch, spesso criticati per la loro complessità. La leva del cambio è posizionata dietro al volante, come nelle più recenti auto della casa, rendendo l’interfaccia utente semplice e diretta.

funzionalità innovative

La ID. Every1 punta anche sulla praticità per gli utenti. Ecco alcune delle sue caratteristiche innovative:

Spazio versatile davanti al passeggero, ideale per tablet o come tavolino. Consolle centrale multifunzionale, spostabile in seconda fila per maggiore flessibilità. Bagagliaio con capacità di 305 litri, che offre un buon valore considerando le dimensioni esterne ridotte.

In definitiva, la Volkswagen ID. Every1 non è solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio manifesto di come la mobilità sostenibile possa essere accessibile e pratica per tutti. Con un design accattivante, interni accoglienti e una tecnologia all’avanguardia, la ID. Every1 si prepara a conquistare il mercato delle auto elettriche entry-level, segnando un nuovo capitolo nella storia della mobilità elettrica in Europa.