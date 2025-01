Il mercato automobilistico sta vivendo un’innovazione sorprendente con l’arrivo del Mahindra Thar Roxx 2024, un SUV che cattura l’attenzione degli appassionati di fuoristrada e non solo.

Con un prezzo di partenza di soli 14.000 euro, questo veicolo rappresenta una scelta accessibile per chi cerca un’auto robusta e versatile, capace di affrontare ogni tipo di terreno. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questo nuovo modello.

Design e dimensioni

Il Mahindra Thar Roxx si presenta in una nuova configurazione a 5 porte, un’evoluzione significativa rispetto al modello precedente disponibile solo in versione 3 porte. Questa nuova variante migliora l’accessibilità per i passeggeri posteriori e offre un bagagliaio più ampio, rendendolo ideale per famiglie o per chi ama viaggiare con amici. Con una lunghezza di circa 4,4 metri, il Thar Roxx combina un look robusto e muscoloso con una linea moderna e accattivante.

Il design del Thar si ispira ai classici SUV americani, richiamando l’estetica del Jeep Wrangler, ma con un tocco indiano che lo rende unico. I fari circolari, la griglia prominente e le linee aggressive comunicano potenza e avventura, invitando gli automobilisti a esplorare l’ignoto.

Motorizzazione e prestazioni

Il Thar Roxx offre diverse opzioni di motorizzazione, sia benzina che diesel. Ecco le principali caratteristiche:

Motore benzina turbo da 2,0 litri: 162 cavalli e 330 Nm di coppia. Motore diesel da 2,2 litri: Versione standard: 152 cavalli e 330 Nm. Versione potenziata: 175 cavalli e 370 Nm.

Le versioni a trazione posteriore (4×2) sono disponibili sia con motori benzina che diesel, mentre le versioni a trazione integrale (4×4) sono riservate alle motorizzazioni diesel. Questa flessibilità consente agli automobilisti di scegliere in base alle proprie esigenze, che si tratti di prestazioni su strada o capacità off-road.

Tecnologia e comfort

Oltre alle sue capacità fuoristradistiche, il Thar Roxx è dotato di un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia. Tra le caratteristiche principali troviamo il sistema “4XPLOR”, che offre diverse modalità di guida, come Neve, Sabbia e Fango, migliorando l’aderenza e il controllo del veicolo in condizioni difficili. Le versioni 4×4 sono equipaggiate con funzioni innovative come:

Smart Crawl : controlla la velocità del veicolo su terreni accidentati, mantenendo una velocità costante tra 2,5 e 30 km/h.

Intelliturn: consente al Thar di effettuare manovre in spazi ristretti, bloccando la ruota posteriore interna per facilitare le curve.

Sicurezza e affidabilità

Il Thar Roxx presta particolare attenzione alla sicurezza, con una serie di dispositivi di sicurezza attiva e passiva, tra cui airbag frontali, freni ABS e sistemi di controllo della stabilità. La robustezza costruttiva del Thar Roxx è testimoniata dai materiali utilizzati, progettati per resistere agli urti e alle sollecitazioni, rendendolo un veicolo affidabile per la vita quotidiana.

Con un prezzo che parte da soli 14.000 euro per le versioni 4×2, il Thar Roxx si presenta come una delle opzioni più competitive nel suo segmento. Le versioni 4×4, pur essendo più costose, offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo considerando le loro capacità fuoristradistiche e il livello di equipaggiamento.

In conclusione, l’introduzione del Thar Roxx rappresenta un importante passo avanti per Mahindra, un marchio che cerca di espandere la sua presenza nel mercato globale. Con il crescente interesse per i veicoli fuoristrada e la domanda di SUV accessibili, il Thar Roxx emerge come una proposta allettante, combinando prestazioni, tecnologia e un prezzo competitivo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di clienti, dagli avventurieri occasionali alle famiglie in cerca di un SUV pratico e accessibile.