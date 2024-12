Hai mai visto una Pagani Zonda come questa? Dovrebbe essere un omaggio a Leo Messi…ma il calciatore forse non apprezzerebbe…

Leo Messi è una delle star del calcio moderno più famose e luminose nel senso assoluto: la carriera del campione argentino famoso per le sue giocate al limite del genio calcistico, per la sua altezza non proprio statuaria e per i gol che hanno spesso tratto di impaccio il Barcellona o l’Argentina, a seconda dei casi, rimarrà una delle più incredibili non solo nella storia recente ma in senso assoluto nel calcio.

Ciò che ha reso famoso il campione fuori dal campo, però, è la sua grande passione per i motori. Avendo macinato milioni e milioni di euro nel corso della sua carriera, il campione argentino può ben vantare un parco auto da sogni. Tra le sue tante vetture, come ha mostrato nel corso degli anni, Messi può annoverare anche una Pagani Zonda Roadster da ben 1,7 milioni di euro di valore!

L’auto del campione è “tradizionale” nel senso che, saggiamente, il calciatore non ha appesantito il design incredibile e l’estetica pulita della sua supercar con aerografie particolari o una mimetica come alcuni suoi colleghi. Tuttavia online è spuntata un’auto di gusto dubbio che, guarda caso, riprende proprio questo modello. Chissà se al campione piacerebbe? Siamo pronti a scommettere di no!

La Zonda tutta d’oro!

Immaginate impiegare ben tre anni di tempo per mettere su un’opera d’arte e non ricevere nemmeno un grande apprezzamento. Questo è ciò che è capitato a Joaquin Arbiza, artista originario dell’Uruguay, un paese sudamericano che al livello calcistico guarda caso ha una storica rivalità con i Gauchos che origina al 1930, primo mondiale riconosciuto della FIFA in cui la nazione si portò a casa la coppa del mondo dopo aver rifilato ai bianco azzurri un sonoro 4-2.

Nonostante questo, Arbiza ha voluto omaggiare quello che al di là dei confini nazionali rimane un calciatore elevato a leggenda realizzando una speciale supercar Pagani Zonda tutta composta da 100mila monete d’oro. Un’impresa sfoggiata al Art Basel di Miami che però online ha suscitato reazioni miste. Non a tutti questa opera “kitsch” ha dato buone sensazioni, specie per il volto di Messi “stampato” sul fronte del veicolo.

La supercar è composta da monete da 2 dollari uruguaiani per un valore complessivo di 200.000 dollari. Va però detto che manca la cosa che la renderebbe più costosa: il motore V12 AMG rimosso dal telaio per completare l’opera in modo più facile. Si tratta infatti di una scultura, non di un’auto da corsa in grado di affrontare un circuito, commissionata da un collezionista. Difficile dare un parere, a voi piace?