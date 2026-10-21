Toyota Campione Costruttori WEC: la doppietta di Barcellona suggella il titolo

Con una doppietta perfetta sul circuito di Barcellona, il 18 ottobre 2026, Toyota Racing ha scritto un’altra pagina di storia nel FIA World Endurance Championship: il titolo costruttori del WEC 2026 è ufficialmente in mano giapponese, conquistato con la precisione e la solidità che da anni contraddistinguono il programma Hypercar del costruttore di Nagoya. La Toyota WEC 2026 Barcellona è la cornice in cui si è consumata la sentenza definitiva — con Ferrari che ha dovuto accontentarsi del terzo posto e guardare i rivali festeggiare.

Una doppietta che vale un titolo

La 6 Hours of Barcelona del 18 ottobre 2026 consegna a Toyota il campionato costruttori nel modo più netto possibile: una doppietta, ovvero la prima e la seconda posizione assoluta nella categoria Hypercar, senza lasciare spazio a interpretazioni o calcoli di punti residui. Non è un titolo conquistato per sottrazione o per errori altrui — è il risultato di una gestione di gara che ha messo in mostra tutta la maturità del programma Toyota Gazoo Racing.

A guidare la vettura di punta, la Toyota GR010 Hybrid #8, il trio composto da Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa — tre piloti con esperienze e background diversissimi, capaci di lavorare in perfetta sincronia per portare a casa il risultato che contava davvero. La loro vittoria non è soltanto un successo individuale: è la sintesi di un progetto collettivo che coinvolge ingegneri, strateghi e meccanici su due continenti.

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L’ottavo titolo costruttori nella storia Toyota

Il numero che pesa di più, in questa giornata catalana, è otto: si tratta dell’ottavo titolo costruttori WEC nella storia di Toyota Racing. Un dato che colloca il marchio giapponese in una dimensione di dominio difficilmente paragonabile a qualsiasi altro costruttore nell’endurance contemporaneo. Ogni titolo ha una storia diversa — stagioni combattute, stagioni sofferte, stagioni in cui la concorrenza si è avvicinata pericolosamente — ma il risultato finale racconta sempre la stessa capacità di Toyota di restare al vertice quando la pressione è massima.

Raggiungere quota otto nel FIA World Endurance Championship significa aver costruito una cultura della vittoria che va ben oltre la singola vettura o il singolo regolamento. Toyota ha attraversato l’era LMP1, ha abbracciato la transizione verso la classe Hypercar con la GR010 Hybrid, e ha continuato a vincere. Il titolo di Barcellona ne è la conferma più recente e più eloquente.

Ferrari terza: la Rossa non riesce a interrompere il dominio Toyota WEC a Barcellona

Ferrari ha chiuso la 6 Hours of Barcelona al terzo posto, un risultato che fotografa bene l’equilibrio di forze di questa stagione: la 499P del Cavallino Rampante è una vettura competitiva, capace di inserirsi nel gruppo di testa, ma non è riuscita a impedire alla Toyota di fare doppietta e di blindare matematicamente il titolo costruttori prima dell’ultimo round. Il terzo posto di Ferrari non è un fallimento — è la misura di quanto Toyota abbia alzato l’asticella nel corso di questa stagione.

Per la Rossa, il calendario offre ancora un’opportunità: il campionato del mondo non è ancora chiuso su tutti i fronti, e il round conclusivo rappresenta un appuntamento da non sottovalutare per ridefinire le gerarchie in vista del 2027.

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Monza decide il titolo piloti: l’8 novembre come data chiave

Il WEC 2026 non è ancora archiviato del tutto. Se il titolo costruttori è già assegnato a Toyota, quello piloti resta aperto e sarà deciso all’ultimo round di Monza, in programma per l’8 novembre 2026. Il tempio della velocità italiano sarà il palcoscenico finale di una stagione intensa, e la pressione su chi insegue il titolo individuale sarà massima.

Monza è un circuito con caratteristiche molto diverse da Barcellona — velocità di punta elevata, frenate brutali, pochissimo carico aerodinamico — e questo potrebbe rimescolare leggermente le carte rispetto alla gerarchia vista in Catalogna. Per i team che puntano al titolo piloti, ogni punto conterà. Per Toyota, invece, il lavoro più importante è già fatto: il costruttore è campione, e l’obiettivo ora è portare a casa anche la corona individuale.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla stagione, il riferimento diretto è il sito FIA WEC, dove vengono pubblicati risultati, classifiche e comunicati ufficiali in tempo reale.

Il titolo costruttori numero otto è lì, già nella bacheca di Toyota Racing, conquistato sul tracciato catalano con la solidità di chi sa esattamente come si vince una stagione intera — non solo una singola gara. Barcellona ha emesso il verdetto; Monza scriverà l’ultimo capitolo del 2026.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.