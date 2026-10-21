Con una doppietta perfetta sul circuito di Barcellona, il 18 ottobre 2026, Toyota Racing ha scritto un’altra pagina di storia nel FIA World Endurance Championship: il titolo costruttori del WEC 2026 è ufficialmente in mano giapponese, conquistato con la precisione e la solidità che da anni contraddistinguono il programma Hypercar del costruttore di Nagoya. La Toyota WEC 2026 Barcellona è la cornice in cui si è consumata la sentenza definitiva — con Ferrari che ha dovuto accontentarsi del terzo posto e guardare i rivali festeggiare.
Una doppietta che vale un titolo
La 6 Hours of Barcelona del 18 ottobre 2026 consegna a Toyota il campionato costruttori nel modo più netto possibile: una doppietta, ovvero la prima e la seconda posizione assoluta nella categoria Hypercar, senza lasciare spazio a interpretazioni o calcoli di punti residui. Non è un titolo conquistato per sottrazione o per errori altrui — è il risultato di una gestione di gara che ha messo in mostra tutta la maturità del programma Toyota Gazoo Racing.
A guidare la vettura di punta, la Toyota GR010 Hybrid #8, il trio composto da Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa — tre piloti con esperienze e background diversissimi, capaci di lavorare in perfetta sincronia per portare a casa il risultato che contava davvero. La loro vittoria non è soltanto un successo individuale: è la sintesi di un progetto collettivo che coinvolge ingegneri, strateghi e meccanici su due continenti.
→ Leggi anche: Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario GT3 nel GT World Challenge Europe 2027
L’ottavo titolo costruttori nella storia Toyota
Il numero che pesa di più, in questa giornata catalana, è otto: si tratta dell’ottavo titolo costruttori WEC nella storia di Toyota Racing. Un dato che colloca il marchio giapponese in una dimensione di dominio difficilmente paragonabile a qualsiasi altro costruttore nell’endurance contemporaneo. Ogni titolo ha una storia diversa — stagioni combattute, stagioni sofferte, stagioni in cui la concorrenza si è avvicinata pericolosamente — ma il risultato finale racconta sempre la stessa capacità di Toyota di restare al vertice quando la pressione è massima.
Raggiungere quota otto nel FIA World Endurance Championship significa aver costruito una cultura della vittoria che va ben oltre la singola vettura o il singolo regolamento. Toyota ha attraversato l’era LMP1, ha abbracciato la transizione verso la classe Hypercar con la GR010 Hybrid, e ha continuato a vincere. Il titolo di Barcellona ne è la conferma più recente e più eloquente.
Ferrari terza: la Rossa non riesce a interrompere il dominio Toyota WEC a Barcellona
Ferrari ha chiuso la 6 Hours of Barcelona al terzo posto, un risultato che fotografa bene l’equilibrio di forze di questa stagione: la 499P del Cavallino Rampante è una vettura competitiva, capace di inserirsi nel gruppo di testa, ma non è riuscita a impedire alla Toyota di fare doppietta e di blindare matematicamente il titolo costruttori prima dell’ultimo round. Il terzo posto di Ferrari non è un fallimento — è la misura di quanto Toyota abbia alzato l’asticella nel corso di questa stagione.
Per la Rossa, il calendario offre ancora un’opportunità: il campionato del mondo non è ancora chiuso su tutti i fronti, e il round conclusivo rappresenta un appuntamento da non sottovalutare per ridefinire le gerarchie in vista del 2027.
→ Leggi anche: Ferrari ad Austin: il nuovo fondo aerodinamico per domare la SF-26 di Leclerc e Hamilton
Monza decide il titolo piloti: l’8 novembre come data chiave
Il WEC 2026 non è ancora archiviato del tutto. Se il titolo costruttori è già assegnato a Toyota, quello piloti resta aperto e sarà deciso all’ultimo round di Monza, in programma per l’8 novembre 2026. Il tempio della velocità italiano sarà il palcoscenico finale di una stagione intensa, e la pressione su chi insegue il titolo individuale sarà massima.
Monza è un circuito con caratteristiche molto diverse da Barcellona — velocità di punta elevata, frenate brutali, pochissimo carico aerodinamico — e questo potrebbe rimescolare leggermente le carte rispetto alla gerarchia vista in Catalogna. Per i team che puntano al titolo piloti, ogni punto conterà. Per Toyota, invece, il lavoro più importante è già fatto: il costruttore è campione, e l’obiettivo ora è portare a casa anche la corona individuale.
Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla stagione, il riferimento diretto è il sito FIA WEC, dove vengono pubblicati risultati, classifiche e comunicati ufficiali in tempo reale.
Il titolo costruttori numero otto è lì, già nella bacheca di Toyota Racing, conquistato sul tracciato catalano con la solidità di chi sa esattamente come si vince una stagione intera — non solo una singola gara. Barcellona ha emesso il verdetto; Monza scriverà l’ultimo capitolo del 2026.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.