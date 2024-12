Accusato di aver rubato le moto, ecco che fine ha fatto la promessa della MotoGP. La sua storia è davvero incredibile.

La MotoGP è una delle discipline più conosciute, rinomate e apprezzate in assoluto all’interno del motorsport, tant’è vero che ha mostrato – e continua a mostrare ancora oggi – talenti straordinari e marchi di assoluto spessore internazionale.

Ce n’è stato uno, ad esempio, che aveva tutto il potenziale per avere una carriera di altissimo livello all’interno del motomondiale. Purtroppo, però, non è riuscito ad ottenere i risultati sperati a causa di tanti, troppi problemi fin troppo evidenti al di fuori dal circus della MotoGP: scopriamo che fine ha fatto l’ormai ex promessa del campioanto delle due ruote per eccellenza.

Che fine ha fatto la promessa della MotoGP, tra accuse e verità

Il pilota di cui parliamo è Hector Barbera, che è arrivato in MotoGP a 24 anni su una Ducati. A causa di molti guai extra sportivi, però, la sua carriera (più che promettente fin dalla 125) ha preso molto presto una piega estremamente negativa. Nel 2012 gli è stata revocata la patente per due anni e due mesi per guida con un tasso di alcol tre volte superiore alla media (con tanto di pena detentiva di dieci mesi e una multa di 3.600 euro).

Un anno dopo, lui e la sua fidanzata sono stati condannati a sei mesi di carcere per maltrattamenti durante la fiera del cavallo di Jerez, in seguito a una denuncia da parte dell’ospedale dove la sua fidanzata era finita per essere ricoverata. Pochi mesi dopo è stato arrestato alla guida di una Maserati senza patente. Nel 2018, tornato in moto2, è stato sorpreso ubriaco alla guida di un’Audi RS6, finendo per essere licenziato. Lasciato il motomondiale, è stato accusato nel 2019 – al primo anno in Supersport – da parte del team Toth di aver rubato di notte la sua motocicletta.

Si tratta di una Yamaha R6 che non è stata trovata in seguito dalla polizia, per un caso che ha davvero dell’assurdo. Infine, giusto per non farsi mancare niente, le autorità dell’Andorra hanno dichiarato qualche anno fa che Barbera era ricercato per una presunta frode e falsificazione di documenti per quanto riguarda l’acquisto di una Mercedes Vito. Tutto questo non ha fatto altro che rendere praticamente impossibile per il pilota spagnolo avere una carriera davvero di successo. Il che è un peccato, considerando il grande talento di cui stiamo parlando. Purtroppo, però, tutte queste vicende non hanno reso semplice e felice la vita professionale del buon Hector Barbera.