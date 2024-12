Premi questo pulsante, così facendo avrai la possibilità di diminuire il consumo di carburante in maniera notevole.

Uno dei problemi principali della nostra società sta sicuramente nella gestione dell’economia. Nel contesto in cui viviamo la nostra quotidianità sicuramente la gestione del carburante della macchina è molto importante, dato che si tratta del mezzo di trasporto più utilizzato in assoluto.

Anche in passato veniva data importanza alla gestione del carburante, ma da quando i prezzi sono lievitati questa attenzione è addirittura aumentata.

Ecco perché, per moltissimi automobilisti, può essere davvero utile sapere come risparmiare moltissimo carburante (persino fino al 20%). Per questa ragione, all’interno di questo articolo, cercheremo di capire come fare a ottenere questo risultato notevole e soprattutto quale pulsante ci permette di farlo in maniera funzionale.

Se premi questo pulsante, il consumo di carburante si riduce

Il pulsante di cui stiamo parlando è quello dotato della sigla “AC”, quindi si tratta dell’interruttore dell’aria condizionata. A quanto pare, attivandolo si può ottenere la diminuzione del consumo di carburante fino al 20%. Gli esperti dell’ADAC tedesca hanno stabilito, dopo aver fatto un test in strada, che il consumo di carburante in città può arrivare fino a 1 litro ogni 100 chilometri, mentre fuori città scende al 6% (0,3 l/100 km). I ricercatori in questione hanno preso in considerazione un’automobile che consuma in media 5 litri ogni 100 chilometri. Ma com’è possibile? Maggiore è la temperatura esterna, maggiore sarà il lavoro svolto dall’auto per raffreddare l’abitacolo.

Il compressore che fa parte del sistema è azionato dal motore, e proprio per questa ragione l’aria condizionata accesa fa consumare più carburante del solito. Tuttavia, nelle auto più aggiornate il consumo è leggermente inferiore; questo perché sono dotate di sistemi di raffreddamento moderni rispetto alle vetture di qualche anno fa. Inoltre, il computer delle macchine nuove è in grado di regolare l’aria condizionata in modo che non causi un carico eccessivo sul motore.

Per quanto riguarda i modelli meno recenti, però, la situazione è meno favorevole. Indipendentemente dall’età dell’automobile, comunque, è sempre una buona idea controllare regolarmente il sistema di climatizzazione. Il refrigerante va sostituito almeno una volta all’anno, oltre al fatto che è importante anche occuparsi dell’ozonizzazione e della sostituzione del filtro dell’abitacolo. Insomma, questo pulsante è funzionale principalmente nelle vetture nuove rispetto a quelle già un po’ datate. Non cambia il fatto che l’aria condizionata accesa consuma carburante, tuttavia la differenza – seppur minima – è in ogni caso evidente per una vettura a quattro ruote.