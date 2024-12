Questo piccolo trucchetto che sta spopolando in inverno rende i tuoi viaggi più comodi e semplici; ecco perché gli automobili est europei e italiani hanno studiato questa soluzione.

A volte, basta un trucco semplicissimo per risolvere un problema particolarmente fastidioso incontrato durante l’ennesimo viaggio in auto. Non è detto, tra l’altro, che per applicare uno di questi famosi espedienti che gli automobilisti italiani e non mettono in atto per viaggiare più comodi e senza lo stress di alcuni diffusi problemi che si incontrano al volante sia necessario spendere una cifra estremamente elevata.

Ad esempio, sapevate che con il tappo di sughero che otterrete stappando lo spumante a Natale potreste risolvere un fastidioso problema che si può venire a creare in auto durante l’inverno? Proprio così, non dovete spendere un euro, basterà l’accortezza di conservare quanti più tappi in sughero possibili durante il Cenone e appenderli nella vostra vettura nel modo che stiamo per illustrarvi passo passo!

Ora, tra le tante proprietà del sughero, un materiale relativamente molto economico e comune da trovare in qualsiasi negozio di articoli per le feste c’è l’essere pressoché inodore ma soprattutto, la capacità di assorbire umidità e cattivi odori, cosa che lo rende quindi perfetto per tappare una bottiglia anche per molti anni prima che questa sia aperta. Ma non è certo l’unico utilizzo che potete farne!

Metti subito del sughero in auto!

Un tappo di sughero potrebbe quindi sostituire perfettamente l’Arbre Magicque che tenete in auto a costo zero. Dovete agire in questo modo, per prima cosa, tagliate a metà uno o più tappi – così da esporre una maggiore superficie all’ambiente del vostro abitacolo. Una volta fatto ciò, potete appendere con una cordicella il sughero in auto, magari sullo specchietto retrovisore dove terreste il profumatore.

Una buona norma prima di affrontare questo procedimento può essere bagnare con qualche goccia di olio essenziale o profumato il sughero stesso. In questo modo, il tappo di sughero contribuirà a mantenere profumata e senza cattivi odori la vostra auto in una stagione in cui aprire il finestrino è sconsigliato per il freddo! I tappi hanno generalmente una “vita” di circa tre giorni, dopo di che andrebbero preferibilmente sostituiti con altri più freschi.

Con i tappi che ottenete al Cenone insomma potete fare un vero profumatore per l’auto a costo zero e riciclare un oggetto invece di buttarlo nella spazzatura. Un modo sostenibile e simpatico di passare le feste, specie se guidate molto per arrivare alla destinazione dove i parenti vi attendono per il Cenone o il pranzo della vigilia!