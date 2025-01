Ricordati molto la prima, originale Giulia: questa berlina super potenziata sta facendo impazzire tutti: il suo prezzo, però, è davvero estremo!

La casa italiana Alfa Romeo è stata famosa negli anni sessanta e settanta per le sue berline sportive, una tradizione che è stata portata avanti fino al duemila, interrotta brevemente per fare spazio ad auto compatte come la MiTo e la Giulietta e ripresa decisamente nel 2016. In quest’anno, infatti, è tornata sul mercato la Giulia, una berlina storica con un nome molto importante sulle spalle.

Il modello in questione ha saputo gestire molto bene l’eredità di una delle automobili più importanti di Alfa Romeo, dal punto di vista delle vendite ma soprattutto della reputazione. Tuttavia, l’arrivo della sua nuova versione elettrica nei prossimi anni per cui si prospetta addirittura una potenza da mille cavalli degna di una supercar è quella che fa agitare di più i fans, in positivo, riempiendoli di aspettative.

Nel frattempo che siamo in attesa di questo nuovo modello, possiamo comunque consolarci con un modello non prodotto dalla casa madre ma comunque degno della reputazione della Giulia originale, visto che ne ricalca anche magistralmente le forme. Prodotta dalla casa ErreErre, un nome che forse a molti di voi non dirà niente, questa splendida vettura classica è dotata di prestazioni e prezzo da supercar di razza.

La supercar che strizza l’occhio al classico

La stessa casa produttrice della ErreErre Fuoriserie definisce la sua auto una “Retromod”, ossia, una vettura che pur offrendo prestazioni da sportiva moderna, non si fa problemi a ricalcare la linea di un classico. In questo caso la vettura ricalca le forme della prima Giulia oltre che della Alfetta GT, entrambi grandi classici del Biscione. Sotto il cofano però c’è quanto di più moderno possiate aspettarvi.

Stando alle informazioni diffuse dalla casa che sta lavorando per mettere quanto prima questo gioiello a disposizione dei clienti che vorrebbero ordinarla, la Fuoriserie, disponibile in versione “Classic” ed “Alleggerita” dovrebbe montare un propulsore di tipo V6 da ben 572 cavalli con la possibilità di richiedere un motore più potente qualora il cliente desiderasse quel boost di potenza in più.

Il prezzo per richiedere questo bolide, comunque sia, non è per niente contenuto: ai 350mila euro per la conversione vanno infatti sommati i circa 51mila euro per una Giulia originale; l’auto è infatti una conversione molto importante del modello moderno, cosa che rende il suo costo decisamente più alto di quanto molti di noi, automobilisti “regolari” possano sostenere con un mutuo!