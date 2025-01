Carlos Sainz ha detto addio alla Ferrari con un toccante messaggio: l’ex pilota della Rossa ha commosso tutti.

Dopo quattro anni passati alla guida della Ferrari, tra successi e amarezze, Carlos Sainz al termine dell’ultimo mondiale ha messo fine alla sua avventura in rosso. La stagione 2024 del pilota spagnolo si è chiusa in quinta posizione, a quota 290 punti. La scuderia di Maranello, anche con le prestazioni di Sainz, è riuscita a giocarsi fino alla fine le proprie chance per il titolo Costruttori, perso solo all’ultimo giro di boa. A spiccare in vetta alla classifica è stata la McLaren, trionfare sulla Rossa di soli 14 punti.

Nonostante la notizia dell’imminente arrivo di Lewis Hamilton, arrivata con l’apertura della stagione 2024, Carlos Sainz non si è affatto demotivato, dimostrando a tutti il mondo della Formula 1 di essere un pilota di grande livello. Nel suo ultimo cammino con la Ferrari spiccano i due successi stagioni, quelli ottenuti in Australia e Messico. Dopo aver fatto parlare la pista con delle prestazioni dal valore assoluto, Carlos Sainz ha voluto salutare il mondo Ferrari attraverso una clip, video diffusi sui canali social della scuderia di Maranello.

Sainz saluta il mondo Ferrari: il pilota spagnolo punta in alto con la Williams!

Nessuno si aspettava quattro anni così intensi da parte di Carlos Sainz. Questo sopratutto perché raccoglieva un’eredità pesantissima, quella di Sebastian Vettel. Ma lo spagnolo è andato oltre i paragoni con i piloti del passato e gli iniziali mugugni. Sainz ha riposto in pista: 4 Gp vinti, 6 pole position e 25 volte sul podio.

Carlos ha voluto dire addio a tutto l’ambiente Ferrari con un videomessaggio toccante. Una clip che conferma il grande amore dello spagnolo per il team italiano. Il logo del cavallino, infatti, resterà per sempre impresso nel cuore dell’esperto pilota: “La storia della Ferrari, l’eredità che lascia. Questo sarà qualcosa su cui rifletterò, specialmente una volta ritirato. Quando sarò più anziano, seduto sul mio divano, ripenserò a quanto è stato bello aver fatto parte di tutto questo. Questo succederà più tardi nella mia carriera”.

Il pilota 30enne ha poi rivolto lo sguardo al futuro e a quella che sarà la sua nuova avventura alla guida della Williams: “In questo momento sono ancora più concentrato sulla possibilità di vincere e sul percorso per migliorarmi ogni giorno. Adesso non ho tempo per pensare al passato”. Quello tra Sainz e la Ferrari è un legame indissolubile. Il ricordo dello spagnolo alla Rossa resterà vivo nel tempo, come confermato dall’emozionante gesto della Scuderia di Maranello al termine del cammino dello spagnolo con il cavallino.

In virtù del grande lavoro svolto alla guida della monoposto italiana, la Ferrari ha voluto omaggiare Carlos Sainz regalandogli la vettura con cui ha trionfato la prima volta in Formula 1, ovvero, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. Si tratta di un vero e proprio atto d’amore, un riconoscimento che la Ferrari ha permesso solo a pochi. Un privilegio che la scuderia italiana, infatti, ha concesso in passato solamente a due piloti: Fernando Alonso e Sebastian Vettel.