Ecco lo scooter a tre ruote che in tantissimi aspettavano da tempo: costa meno di 2.000 euro, ed è davvero super accessoriato.

Uno scooter è pronto a rivoluzionare la mobilità urbana con un design innovativo e funzionale. Questo modello triciclico, disponibile in versioni termiche ed elettriche, si propone come una soluzione pratica per chi cerca un mezzo di trasporto agile e protetto dalle intemperie. Ma cosa rende davvero speciale questo veicolo? Scopriamolo insieme.

Uno scooter che sfida i giganti del motociclismo

Il design del Doufeng S1 110 è uno dei suoi punti di forza. Grazie al tetto integrato, questo scooter offre una protezione extra rispetto ai tradizionali modelli aperti. In città, dove le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente, avere un mezzo che garantisce viaggi asciutti e riparati dalla pioggia è un vantaggio notevole. Anche se l’idea di uno scooter con tetto non è completamente nuova, il S1 110 si distingue per il suo approccio accessibile e pratico.

Il design aerodinamico non solo migliora l’estetica, ma anche le performance. Con una lunghezza di 2,01 metri e una larghezza di 760 millimetri, il veicolo garantisce maneggevolezza ottimale. L’altezza di 1.760 millimetri offre una posizione di guida comoda, mentre la sella, posizionata a 750 millimetri da terra, rende il veicolo accessibile anche a chi non è molto alto. La Doufeng ha deciso di offrire due varianti del S1 110:

Versione a benzina : equipaggiata con un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 110 cc, eroga una potenza di 9 cavalli, perfetta per spostamenti urbani e brevi tragitti;

: equipaggiata con un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 110 cc, eroga una potenza di 9 cavalli, perfetta per spostamenti urbani e brevi tragitti; Versione elettrica: proposta a un prezzo competitivo di 1.400 euro, è orientata verso chi cerca una soluzione ecologica. Con una potenza nominale di 2 cavalli e una potenza massima di 5 cavalli, questa versione ha un’autonomia di 80 chilometri, rendendola ideale per la maggior parte degli spostamenti quotidiani.

Uno dei punti salienti del S1 110 è il sistema di sospensione a più link (MLF), che consente un’inclinazione di 22 gradi. Questo sistema offre stabilità e sicurezza nelle curve, essenziale per un triciclo. Ogni ruota si muove indipendentemente dalle altre, garantendo una guida fluida e confortevole, anche su strade irregolari.

In aggiunta, il veicolo è dotato di freni a disco su ogni ruota e di un sistema di frenata combinato (CBS), migliorando ulteriormente la sicurezza. Questa combinazione di sospensioni avanzate e sistemi di frenata efficaci rende il S1 110 una scelta sicura per conducenti di tutte le età. Il comfort e la praticità sono stati prioritari nel design del S1 110. Tra le dotazioni di serie troviamo: