La KTM sta vivendo una profonda crisi finanziaria: il campione della Formula 1 è pronto ad entrare in MotoGP per salvare il team.

Quella che sta vivendo la KTM è una crisi senza eguali. La società austriaca, che ha un buco in bilancio di ben 3 miliardi, per provare ad evitare il baratro del fallimento o quanto un drastico ridimensionamento ha un necessario bisogno di trovare nuovo investitori. Gli stipendi per gli oltre 3600 dipendenti sono stati garantiti fino al termine del 2024, mentre 300 licenziamenti sono già stati programmati. Nonostante l’attuale momento del team, il pilota di punta della KTM, Pedro Acosta, ha cercato di rassicurare i tifosi giorni fa: “Non dobbiamo preoccuparci”.

Tuttavia, le parole del pilota potrebbero essere state indotte, data la pressione a cui la KTM è costantemente sottoposta. Pedro Acosta, due volte campione di Moto3 e Moto2, è considerato uno dei seri candidati per il prossimo titolo della MotoGP. La KTM punta molto sul giovane pilota, consapevole che a breve può diventare una vera e propria icona di questo sport. Nonostante ciò, il momento è tragico e Acosta starebbe mettendo i conto anche altre strade. Una di queste porta a Borgo Panigale, in casa Ducati.

Per evitare che tutto vadi in rovina e che un futuro campione come Acosta vada via, la KTM ha l’obbligo di trovare nuove risorse. Il responsabile racing del team, Pit Beirer, è stato molto chiaro: “Non bastano nuovi sponsor, servono nuovi investitori”. Proprio su questo fronte, sta prendendo sempre più piede l’approdo in MotoGP di un’icona della Formula 1: Lewis Hamilton. Il pilota britannico, da sempre appassionato del mondo delle moto, è pronto ad intraprendere una nuova avventura investendo in una delle società più importanti del settore.

Hamilton pronto a salvare la KTM: trattativa avviata!

Lewis Hamilton è intenzionato ad entrare nel mondo della MotoGP. L’ingresso del pilota britannico nel settore può essere favorito anche dall’approdo della società di gestione Formula 1, Liberty Media, come nuovo proprietario del motomondiale. Tra la KTM e Lewis Hamilton è iniziata una trattativa, a confermarlo è stato lo stesso Pit Beirer ai microfoni di ‘Speedweek’: “Tutto quello che posso dire è che ci sono stati contatti con i rappresentanti di Hamilton. Ci sono state conversazioni interessanti. Non è un segreto che sia interessato alla MotoGP e stia pensando di avere una propria squadra”.

Qualcosa era stata accennata già da Lewis Hamilton, in occasione dell’ultimo Gp con la Mercedes: “Lavoro sempre su tante cose, compresi alcuni progetti per l’uguaglianza dei neri. Penso sia importante che ci sia diversità tra i proprietari in Formula 1. Ho iniziato investendo nei Broncos e sono interessato anche alla crescita della MotoGP”. Il pilota britannico ha sempre avuto una forte propensione per il settore delle moto.

Lo scorso luglio, infatti, il sette volte campione del mondo sembrava essere vicinissimo dall’entrare a far parte del Team Gresini, salvo poi tornare sui propri passi evitando l’investimento. La fase interlocutoria tra la KTM ed Hamilton è cominciata, ma l’esito della trattativa è tutt’altro che scontata per alcuni motivi. Uno di questi riguarda lo sponsor legato al pilota britannico, la Monster Energy. Marchio che va in contrasto con la KTM, dato che il team di MotoGP ha un accordo con la Red Bull. Quindi, per la fumata bianca, le parti dovrebbero raggiungere un’intesa anche su questo aspetto.