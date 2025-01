Dimenticatevi dell’X-ADV, perché adesso arriva il gemello asiatico che sembra davvero un off-road cittadino.

Il mercato degli scooter è in continua evoluzione e con l’arrivo del nuovo modello sembra che stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nella categoria degli scooter adventure.

Il veicolo in questione, un marchio che ha saputo affermarsi negli ultimi anni, ha deciso di spingersi oltre i confini tradizionali, presentando un modello che non solo fa leva su prestazioni elevate, ma anche su una tecnologia all’avanguardia e un design accattivante.

Un modello atteso e molto speciale

Il cuore pulsante dello Zontes 368G ADV è un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 368 cc, capace di erogare una potenza di 38,7 cavalli. Questa potenza consente allo scooter di raggiungere una velocità massima di 129 km/h, rendendolo adatto sia per l’uso urbano che per avventure su strade più impegnative. Con un peso di soli 198 kg, la maneggevolezza è uno dei punti di forza di questo scooter, che si distingue per la sua capacità di affrontare curve e ostacoli con agilità.

Uno degli aspetti che colpisce di più lo Zontes 368G ADV è la sua dotazione tecnologica. L’integrazione di telecamere ad alta definizione anteriori e posteriori, insieme a un radar posteriore, offre un livello di sicurezza senza precedenti. Questi sistemi sono progettati per avvisare il conducente riguardo alla presenza di veicoli nei punti ciechi, un’innovazione che può rivelarsi cruciale in situazioni di traffico intenso o durante manovre di sorpasso.

Il sistema ABS a due canali è un altro punto di forza. Con una pinza freno radiale a quattro pistoni nella parte anteriore e la capacità di curvatura, il 368G ADV assicura un controllo ottimale in tutte le condizioni, aumentando la sicurezza e la fiducia del pilota.

In un mondo sempre più interconnesso, Zontes non ha trascurato la connettività. Il display TFT dotato di Bluetooth permette di collegare il proprio smartphone per accedere a funzioni avanzate, come la navigazione GPS e la gestione delle chiamate. Le tre porte USB, disposte strategicamente, offrono la possibilità di ricaricare dispositivi elettronici durante il tragitto, un aspetto fondamentale per chi utilizza lo scooter per lunghe percorrenze.

Il grande interrogativo rimane il prezzo con cui Zontes deciderà di lanciare il 368G ADV sul mercato europeo. Se riuscisse a mantenere un prezzo competitivo, questo scooter potrebbe rappresentare una seria minaccia per i concorrenti già affermati. Le case motociclistiche con una lunga storia potrebbero trovarsi costrette a rivedere le loro strategie di mercato per rispondere a questa nuova offerta.

In un panorama in cui gli scooter adventure stanno guadagnando sempre più popolarità, questo in particolare ha il potenziale per cambiare le carte in tavola. La fusione di prestazioni elevate, tecnologia avanzata e design innovativo potrebbe attrarre non solo i motociclisti esperti, ma anche coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle due ruote.