Sapevi che esiste l’orario perfetto? Devi stipulare la tua polizza in questo momento, altrimenti la paghi tantissimo!

Quando si tratta di assicurare la propria auto, la maggior parte degli automobilisti è consapevole che il costo della polizza può variare notevolmente a seconda di diversi fattori. Tra questi, l’età del guidatore, la tipologia di veicolo, la sua storia di sinistri e, ovviamente, il periodo dell’anno in cui si stipula il contratto. Ma c’è un aspetto che per molti rimane sconosciuto: l’orario in cui si effettua la stipula della polizza può influire in modo significativo sul prezzo finale. Sì, hai letto bene. Non solo il giorno, ma anche l’ora in cui scegli di stipulare la tua assicurazione può determinare il prezzo che dovrai pagare.

Recenti ricerche nel campo delle assicurazioni hanno rivelato che ci sono momenti specifici della giornata in cui stipulare una polizza auto può farti risparmiare una somma considerevole. Se sei tra coloro che tendono a procrastinare, aspettando l’ultimo minuto per rinnovare la polizza o per acquistare una nuova assicurazione, potresti trovarti a pagare molto di più del necessario. Infatti, un articolo pubblicato dalla stampa britannica ha evidenziato che l’orario gioca un ruolo cruciale nel determinare il costo della polizza.

Secondo uno studio condotto nel mercato nell’UK ma che potrebbe facilmente applicarsi anche in Italia, l’orario in cui si effettua la stipula della polizza può fare la differenza. Le statistiche mostrano che stipulare una polizza tra le 1:00 e le 4:00 di notte può costare fino al 123% in più rispetto al mattino, in particolare intorno alle 9:00. La ragione dietro questo aumento dei costi è legata a un fattore sorprendente: la maggior parte delle frodi assicurative avviene durante le ore notturne. Le compagnie assicurative, per scoraggiare i truffatori, hanno quindi iniziato a utilizzare questa strategia di pricing, aumentando i costi per chi stipula polizze in orari ritenuti a rischio.

I motivi del risparmio

La scelta di stipulare un’assicurazione al mattino, quando la maggior parte delle persone è attiva e vigile, si traduce in un risparmio tangibile. Le compagnie assicurative sono più propense a offrire tariffe competitive in questi orari, poiché sanno che la maggior parte dei consumatori è meno propensa a tentare di frodare il sistema durante il giorno. Questo meccanismo di pricing riflette una strategia di protezione contro le frodi, ma rappresenta anche un’opportunità per i clienti onesti di risparmiare.

Essere consapevoli di questi dettagli può fare una grande differenza nel tuo portafoglio. Prima di decidere di acquistare o rinnovare la tua polizza auto, prenditi il tempo di pianificare. Se hai la possibilità di farlo, evita gli orari notturni e cerca di stipulare la tua polizza nelle prime ore del mattino. Non solo ti risparmierai un bel po’ di soldi, ma avrai anche la tranquillità di sapere di aver fatto la scelta migliore.

Inoltre, non dimenticare che il risparmio non si limita solo all’orario di stipula. Confrontare diverse offerte e compagnie è sempre una buona pratica. Le assicurazioni possono variare notevolmente in base alla loro politica di pricing, e un’attenta analisi delle varie opzioni disponibili può rivelarsi decisiva.

Detto questo, dato che siamo in tema ricordiamolo, è essenziale mantenere alta l’attenzione sulle possibili truffe. Anche se stipulare la polizza al mattino può ridurre il rischio di pagare di più, non dimenticare di verificare sempre l’affidabilità della compagnia assicurativa con cui intendi lavorare. Controlla le recensioni, consulta i siti di comparazione e assicurati che la compagnia sia registrata e in regola con le normative vigenti.