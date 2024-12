Questa vettura era attesissima. Finalmente è arrivato l’annuncio che aspettavano tutti, sta per arrivare. La vedremo anche in Europa?

Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione, con marchi che si sfidano per conquistare l’attenzione dei consumatori. Tra le novità più attese nel segmento dei crossover, la Hyundai ha finalmente svelato la sua nuova INSTER Cross, un veicolo progettato per attrarre non solo gli amanti della città, ma anche gli avventurieri del weekend. Questo modello si propone di competere direttamente con altri modelli di successo, come la Dacia Duster e la Fiat Panda 4×4, ma con un prezzo potenzialmente inferiore, rendendolo accessibile a una vasta gamma di automobilisti.

La Hyundai INSTER Cross è una versione robusta e versatile della già apprezzata INSTER, che si distingue per un design ispirato all’outdoor. La presentazione ufficiale della INSTER si è svolta lo scorso mese di settembre, rivelando un SUV urbano ultra compatto ricco di funzionalità e stile. Tuttavia, la Cross aggiunge un ulteriore livello di appeal con una serie di caratteristiche pensate per chi ama esplorare percorsi meno battuti.

Uno dei punti salienti di questo crossover è il suo aspetto esteriore, caratterizzato da paraurti anteriori e posteriori di grandi dimensioni, che contribuiscono a un look robusto e aggressivo. I passaruota neri in rilievo e i cerchi in lega da 17 pollici con design specifico per il fuoristrada sono dettagli che enfatizzano la sua vocazione avventurosa. Inoltre, il tetto è dotato di barre portatutto di serie, che permettono di trasportare attrezzature sportive o bagagli per gite fuori porta.

Ma non è solo l’estetica a catturare l’attenzione; la Hyundai INSTER Cross offre anche una gamma di colori vivaci, inclusi alcuni con tetto bicolor, e un’esclusiva tonalità verde opaco chiamata Amazonas Green Matte. All’interno, il veicolo si distingue per una combinazione di tessuti grigi e finiture giallo lime, creando un ambiente moderno e accattivante. Questa attenzione ai dettagli non solo migliora l’estetica, ma offre anche una sensazione di qualità e raffinatezza.

Prestazioni e tecnologia

Sotto il cofano, la INSTER Cross è alimentata da un motore elettrico da 115 CV, abbinato a una batteria da 49 kWh. Questo pacchetto promette un’autonomia fino a 360 km, una caratteristica fondamentale per chi desidera affrontare lunghe escursioni. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida consente di recuperare dal 10% all’80% della carica in circa 30 minuti, un vantaggio significativo per chi ha bisogno di ricariche veloci durante i viaggi.

La Hyundai non ha trascurato la sicurezza e la tecnologia, introducendo un pacchetto ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di alto livello. Tra le caratteristiche di serie ci sono due schermi da 10,25 pollici dedicati alla strumentazione e all’infotainment, supporto per Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera. Inoltre, il climatizzatore automatico e un caricatore di bordo da 11 kW completano l’offerta, rendendo la INSTER Cross non solo un veicolo per avventure, ma anche una comoda opzione per la guida quotidiana.

La produzione della Hyundai INSTER Cross è prevista per i prossimi mesi, con una disponibilità sul mercato attesa per la fine del primo trimestre del 2025. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora comunicato, le aspettative sono alte, soprattutto considerando la strategia competitiva del marchio coreano. Con un prezzo che si prevede inferiore a quello della Dacia Duster, la INSTER Cross potrebbe rappresentare un’opzione allettante per i consumatori che cercano un crossover capace di affrontare sia la città che l’outdoor, senza compromettere il budget.

In un mercato sempre più affollato, la Hyundai INSTER Cross si posiziona come una valida alternativa per chi desidera un veicolo versatile, pratico e accessibile. La combinazione di design audace, prestazioni elettriche e tecnologia avanzata potrebbe fare la differenza in un segmento dove l’innovazione e il valore sono fondamentali. Con la crescente attenzione verso l’elettrificazione e l’eco-sostenibilità, il lancio della INSTER Cross potrebbe segnare un passo importante per Hyundai, consolidando la sua presenza nel mercato dei crossover e SUV.