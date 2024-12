La sua carriera ha ispirato migliaia di piloti in tutto il mondo. Ayrton Senna lascia un’eredità a tanti anni dalla sua scomparsa tragica.

Pochi campioni hanno avuto l’impatto che Ayrton Senna, pluricampione scomparso tragicamente proprio durante la sua ultima gara ufficiale, ha impresso sul mondo del motorsport. Il pilota brasiliano classe 1960 è stato un’icona, non soltanto per il mondo dei motori e dello sport ma anche per una nazione complessa, piena di contraddizioni e sfide sociali come il Brasile, a cui era strettamente legato.

A Senna sono stati dedicati film, opere d’arte, competizioni, perfino una serie tv uscita di recente sulla piattaforma Netflix che ripercorre la sua carriera, dalle prime gare in Toleman fino al passaggio in Lotus e McLaren e al tragico epilogo a bordo della sua monoposto Williams sul circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino del 1994, una data destinata a traumatizzare generazioni e generazioni di piloti ed appassionati del mondo delle corse.

Pur avendo perso la vita giovanissimo Senna ha portato a casa ben tre campionati del mondo di Formula Uno nel 1988, nel 1990 e nel 1991 e chissà quanti altri avrebbe potuto vincerne senza lo zampino del fato. Ad oggi però, un’importante eredità del pilota è rimasta intatta. Qualcuno proverà sicuramente ad aggiudicarsela ma solo una persona potrà portare a casa una testimonianza indelebile della vita e della carriera del pilota.

Senna corse con lei: la tuta di Ayrton

Di recente, sul sito RM Sotheby’s che ospita regolarmente aste molto importanti con prodotti legati al motorsport – e non solo – è comparsa un’occasione straordinaria per i fans del mondo dei motori ossia un cimelio appartenuto al pilota brasiliano; non si tratta di una replica bensì di una tuta originale che il pilota ha davvero indossato in occasione di un Gran Premio nel corso della premiata stagione del 1988.

La tuta che proviene dalla collezione privata del meccanico Ferrari chiamato Nigel Stepney è stata indossata dal pilota della McLaren nel corso della stagione che ha poi portato a casa dopo una lunga serie di vittorie. Parliamo di un cimelio incredibile che, tra le altre cose, non sembra aver risentito del passaggio di tutto questo tempo ed appare ancora in ottime condizioni, forse proprio per il modo in cui è stata conservata.

Il prezzo per portare a casa questo oggetto di inestimabile valore affettivo per i fans del motorsport di tutto il mondo non è affatto contenuto dato che è paragonabile a quello che servirebbe per comprare una BMW nuova: si parla di 60mila euro. L’asta si terrà a Parigi il prossimo anno e possiamo immaginare che sarà davvero affollata.