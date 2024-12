Quanto guadagnano i team di Formula Uno dai diritti commerciali? Scopriamo la lista con gli importi, che è davvero straordinaria.

La Formula Uno è uno sport ad alto livello di competitività. Formato da 10 squadre e 20 piloti, al suo interno si possono trovate gli atleti più allenati e i team più blasonati al mondo, con uno spettacolo più unico che raro. Non è un caso, infatti, che venga considerata la classe regina del motorsport. Il seguito, poi, è davvero importante.

In molti Paesi del mondo è considerata una delle discipline più seguite in assoluto. Ma a quanto si attestano i guadagni dei team di F1 relativi ai diritti commerciali? In questo articolo cercheremo di capirlo. La lista, comunque, è davvero ricchissima. Non parliamo in effetti di cifre blande. Oltre ad evidenziare i numeri, cercheremo anche di capire come venga calcolato e diviso il tutto.

Diritti commerciali, quanto guadagnano i team di F1: le cifre

Partiamo con il dire che la percentuale è influenzata dal valore delle azioni della F1, inoltre l’importo varia di anno in anno. L’unica costante è l’entità della ripartizione del denaro fra le 10 squadre. Chi vince il mondiale ottiene più soldi di tutti, con il valore che scende mano a mano che si scalano posizioni al ribasso. Non è dato sapere l’importo esatto, tuttavia ci si può comunque fare un’idea dei guadagni finali. La Ferrari gode di un bonus del 5% grazie al fatto che ha partecipato al mondiale fin dal 1950.

Esistono anche alcuni bonus aggiuntivi legati ai successi passati di alcuni team. Una percentuale del 25% viene distribuita in anticipo in base ai risultati ottenuti. Il restante 75% riguarda la distribuzione ufficiale annuale. Nel 2023 le squadre si sono spartite circa 1,3 miliardi di dollari, e nel 2024 le cose non dovrebbero andare tanto diversamente. L’elenco delle entrate delle squadre, derivanti dai diritti commerciali per il 2024, si potrebbe riassumere in questo modo:

McLaren 140 milioni $;

Ferrari 131 milioni $;

Red Bull 122 milioni $;

Mercedes 113 milioni $;

Aston Martin 104 milioni $;

Alpine 95 milioni $;

haas 87 milioni $;

Racing Bulls 78 milioni $;

Williams 69 milioni $;

Sauber 60 milioni $.

Si tratta di cifre davvero straordinarie, soprattutto considerando il fatto che – tralasciando alcuni bonus particolari – vengono considerati principalmente i risultati sportivi dei team. Per quanto la Formula Uno sia da sempre uno sport abbastanza elitario, il merito sportivo viene eccome preso in considerazione. Con l’aggiunta di un undicesimo team, General Motors/Cadillac, a partire dal 2026 le cose potrebbero cambiare, ma per il momento la distribuzione fra le squadre rimane intatta.