L’imprenditore italiano prende una decisione importante e risponde alle polemiche, le parole dell’Executive Advisor di Alpine.

Quella di Alpine in Formula 1 è stata una delle peggiori stagioni della storia della scuderia. Il sesto posto nel mondiale costruttori potrebbe non sembrare poi così male considerando che quelli davanti sembrano imbattibili (tranne, forse, Aston Martin). Il problema, però, sono i soli 65 punti e i soli due podi portati a casa nell’arco di un’intera stagione. Podi che, per altro, sono stati conquistati nello stesso incredibile Gran Premio del Brasile, quando le due monoposto francesi chiusero il weekend al secondo e al terzo posto.

Un risultato straordinario che, tuttavia, non può far dimenticare tutti i weekend fuori dalla zona punti (13 i Gran Premi chiusi a zero sia da Ocon che Gasly). E se da un lato Pierre Gasly è riuscito ad andare 9 volte a punti, quello che ha deluso maggiormente è stato Esteban con, solo 5 volte a punti compreso il podio di Interlagos. E allora Flavio Briatore, arrivato nella scuderia francese come Executive Advisor ha iniziato a lavorare duramente nel tentativo di riportare Alpine nella parte alta della classifica. La prima mossa? Salutare proprio il francese per far spazio a Jack Doohan, giovane australiano promosso da pilota di riserva a pilota ufficiale per il 2025.

F1, l’addio di Ocon scatena a polemica: Briatore risponde per le rime

Esteban Ocon lascerà l’Alpine per trasferirsi nel team Haas a partire dalla prossima stagione. Un addio che fatto discutere non poco, soprattutto per le modalità con cui il pilota e la scuderia francese si sono separati. Ocon, infatti, è stato licenziato anzitempo da Alpine che non gli ha fatto correre l’ultimo GP dell’anno ad Abi Dhabi, di fatto generando numerose polemiche.

Sotto i riflettori la mancanza di rispetto, secondo alcuni, nei confronti di un pilota che faceva parte della scuderia da ormai cinque anni. In un’intervista rilascia a Le parigine, però, Flavio Briatore ha commentato la scelta e risposto a quelli che avevano protestato contro il licenziamento anticipato di Ocon. Al centro dell’analisi, il conflitto d’interessi generato dal passaggio di Ocon alla Haas.

“Ho una visione diversa di Ocon rispetto al pubblico. Dobbiamo ringraziarlo per quanto fatto in Brasile con quel podio, ma dopo quella gara aveva la testa alla Haas. E noi ci stavamo giocando il sesto posto proprio contro di loro. Negli ultimi GP l’ho visto completamente demotivato, con un distacco troppo grande da Gasly. E volevo provare il nostro prossimo pilota”, ha commentato Briatore.