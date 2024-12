La storica vettura sportiva prodotta da Fiat negli anni novanta è in procinto di tornare: e se fosse fatta in questo modo?

La casa italiana Fiat ha messo in strada tantissime vetture storiche, anche con prestazioni decisamente interessanti come le tante hot hatch che ci ha regalato negli anni. Tra queste è impossibile non citare modelli come la Uno Turbo o la Punto GT. Una sola vettura però risponde sotto il profilo della potenza, del design e del concept alla base del modello alla definizione di auto sportiva.

Si tratta della Fiat Coupé di Chris Bangle, una vettura costruita alla fine degli anni novanta che ha decisamente rappresentato un unicum per i clienti del marchio che hanno avuto la fortuna di poterla acquistare. Prodotta tra il 1994 ed il 2000, la vettura era caratterizzata da una linea sportiva, da coupé appunto, nonché da un motore tra i più potenti mai montati da una Fiat.

Pensate che la Fiat Coupé Turbo con motore da 190 cavalli durante uno dei test condotti dalla rivista Quattroruote riuscì anche a superare le aspettative di Fiat stessa: la vettura si mostrò in grado di staccare un interessantissimo 0-100 in appena sette secondi nonché di toccare un picco di ben 238 chilometri orari di velocità. Viene da chiedersi perché la casa italiana non abbia dato un seguito a questo modello.

Un ritorno che vorremmo tutti

Il ritorno di una vettura sportiva in casa Fiat è atteso da tanti anni dai clienti del brand che al momento, possono orientarsi al massimo verso le Abarth, versioni sportive della Fiat 500 che ormai da oltre mezzo secolo permettono ai più avventurosi guidatori italiani e non di lanciarsi ad oltre 200 chilometri orari a bordo di queste piccole auto sportive. La mancanza di un’auto come la nostra Coupé però si fa sentire.

Qui per esempio possiamo vedere una grafica realizzata dal canale YouTube con il nome Theottle che ha davvero un bel po’ di grinta da vendere: si tratta solo di un progetto virtuale, è chiaro, il cui aspetto ricorda un po’ la Toyota Celica di ultima generazione. Però se tornasse così, magari sulla nuova piattaforma STLA Medium, siamo sicuri che i clienti di Fiat apprezzerebbero.

Al momento che noi sappiamo nei piani di Fiat non rientra il ritorno di questa splendida sportiva. Un vero peccato perché con i mezzi che il Gruppo Stellantis ha a disposizione la casa torinese potrebbe forse tirare fuori un modello ancora più sportivo. Magari con un bel motore elettrico in grado di dare all’auto uno scatto fulminante. In tutti i sensi del termine.