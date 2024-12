Hai mai visto la “collezione” del dittatore più famoso del mondo? Aveva tantissime auto, alcune più pregiate di altre.

E’ stato uno dei dittatori più crudeli del mondo ed ha terrorizzato l’Europa per oltre cinque anni; va però notato che sotto Adolf Hitler, capo di stato che nel 1945 commise suicidio per scampare alla cattura da parte degli Alleati, la Germania conobbe una crescita straordinaria sotto il profilo dell’industria automobilistica. Non che questo sia stato un periodo pacifico per i tedeschi.

L’interesse dei nazisti per il mondo dei motori nasce principalmente dal fatto che le stesse case produttrici che iniziavano a mettere in strada auto civili – Mecedes-Benz, Porsche e Volkswagen – producevano anche fuoristrada, automobili e motori per i mezzi da guerra che i tedeschi avrebbero usato per invadere mezzo mondo di lì a poco. Ma la domanda sorge spontanea, Hitler amava o no le auto?

In effetti, il dittatore del Terzo Reich non guidava mai in prima persona ma si faceva comunque trasportare su alcune delle auto più lussuose dell’epoca, spesso prodotte proprio nella madre patria Germania. Andiamo a vedere insieme quali erano i veicoli preferiti del Fhurer e che fine hanno fatto ad oggi, ad oltre cinquant’anni dalla caduta del suo regime del terrore.

Tutte le auto di Hitler

Il guidatore personale di Hitler fu a lungo Erich Kempka, un uomo che conobbe nel 1932 quando non era ancora cancelliere di Germania; quest’uomo condusse spesso le auto del Fhurer tra cui una storica tedesca. Si tratta della Mercedes-Benz 170 V dotata di motore da 1,7 litri. Questa comoda vettura costruita anche nel dopoguerra era una delle più lussuose automobili in un periodo in cui molti tedeschi avevano solo una bicicletta.

L’automobile più famosa del Fhurer però era sicuramente la Mercedes-Benz 770K, un bolide che per l’epoca era decisamente una supercar. Fu prodotta dal 1935 al 1940 in appena 205 esemplari, per dare una dimensione di quanto fosse costosa e rara. L’esemplare di Hitler era stato modificato con una carrozzeria scoperta da cui poteva arringare la folla durante le parate, forte del suo motore da 150 cavalli di potenza massima. Curiosamente, quest’auto è rimasta invenduta ad una recente asta.

Chiudiamo con un’ultima auto su cui Hitler è apparso pubblicamente più di una volta. La famosa Mercedes a sei ruote, la Mercedes G del 1930. Questo strano modello vantava ruote da fuoristrada ed una configurazione 6X4 che non la faceva certo passare inosservata. Il peso di ben 4 tonnellate la faceva arrivare a soli 67 chilometri orari, una velocità perfetta per sfilare davanti alla folla urlante.