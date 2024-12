L’arrivo della Nuova Panda porta un insperato vantaggio: adesso le automobili della vecchia serie costano una miseria…

La Fiat Panda si riconferma come uno dei veicoli più amati dagli italiani, tanto che le sue vendite continuano a mantenere un trend positivo, nonostante l’evoluzione del mercato automobilistico. La casa automobilistica Fiat ha recentemente lanciato un’offerta imperdibile per il mese di dicembre, che ha suscitato l’attenzione di moltissimi automobilisti. Con il termine della produzione delle ultime versioni della Panda, Fiat ha deciso di “regalare” i modelli rimasti a prezzi stracciati, rendendo questo mese un periodo ideale per coloro che desiderano acquistare un’auto nuova.

Negli ultimi anni, la Fiat Panda ha saputo conquistare il cuore di molti grazie alla sua versatilità e al suo design compatto, che la rendono perfetta per la vita quotidiana in città. La combinazione di prezzo accessibile, efficienza nei consumi e facilità di parcheggio hanno fatto sì che la Panda diventasse un vero e proprio simbolo della mobilità urbana. Con l’arrivo dell’inverno e le festività natalizie, Fiat ha deciso di dare un ulteriore incentivo agli automobilisti, proponendo offerte che sono difficili da rifiutare.

Attualmente, uno dei modelli più interessanti disponibili è la Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid, che si distingue per la sua economia di carburante e il suo impatto ambientale ridotto. Questo modello, disponibile fino ad esaurimento scorte, ha un prezzo promozionale di 15.500 euro, un vero affare considerando che il modello 2024 ha un costo di listino di 15.900 euro. Entrambi i prezzi sono “chiavi in mano”, il che significa che comprendono IVA e tutte le spese di immatricolazione, ad eccezione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

Super Rottamazione Fiat: un’opportunità da non perdere

Ma le sorprese non finiscono qui. Fino al 31 dicembre 2024, Fiat offre una promozione straordinaria denominata “Super Rottamazione Fiat”. Questa offerta consente di acquistare la nuova Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid del 2024 a un incredibile prezzo di 12.950 euro, in caso di rottamazione di un veicolo Euro 2 o precedente. Questo sconto è possibile grazie a un finanziamento che prevede un anticipo di 3.733 euro, seguito da 35 rate mensili di soli 69 euro. Con un tasso di interesse fisso del 2,99% e un TAEG del 6,35%, si tratta di un’opportunità molto vantaggiosa per chi cerca un veicolo economico e accessibile.

La promozione è stata pensata per andare incontro alle esigenze di chi desidera sostituire il proprio veicolo datato con un modello più moderno e sostenibile. Con l’acquisto della nuova Fiat Panda, i clienti non solo risparmiano, ma contribuiscono anche a una mobilità più ecologica, un aspetto sempre più importante nel contesto attuale. La rottamazione dei veicoli più inquinanti rappresenta un passo significativo verso una riduzione dell’impatto ambientaledelle automobili circolanti.

Con l’arrivo della nuova sere, la Fiat Panda è in procinto di arricchirsi con l’arrivo di una nuova versione completamente elettrica che comunque non dovrebbe costare molto. Anche se il prezzo di lancio della Panda elettrica sarà di circa 21.000 euro, gli incentivi statali potrebbero rendere l’acquisto estremamente conveniente, portando il costo finale a circa 10.000 euro per chi soddisfa determinati requisiti. L’Ecobonus statale prevede contributi significativi per l’acquisto di auto 100% elettriche, con sconti che possono arrivare fino a 13.750 euro per i clienti che rottamano un veicolo Euro 0-1-2. Tuttavia, la disponibilità dei fondi per questi incentivi ha già mostrato segni di esaurimento, sollevando interrogativi su un possibile rifinanziamento.