Proprio non riesci a ricordarti dove sia la tua auto non è vero? L’applicazione per Smartphone più famosa del mondo ti risolve il problema.

A volte parcheggiare l’auto in città diventa una vera sfida, con gli automobilisti costretti a fare quei lunghi giri per il quartiere fino a quando non si scorge un posto che prima non era disponibile o non si becca qualcuno che sta uscendo con l’automobile. Una vera difficoltà in più da aggiungere a tutte le altre insidie della giungla urbana che si incontrano in auto o a piedi tutti i giorni.

Anche quando si trova parcheggio può poi essere difficile trovare l’automobile dove è stata lasciata in un primo momento, soprattutto quando ci si trova in un’area della città che non visitiamo o non consociamo bene. Ovviamente, prendere come punto di riferimento un qualsiasi locale o bar può essere sufficiente. Ma gli automobilisti con la memoria più corta potrebbero comunque trovarsi in difficoltà nel ricordare di preciso dove hanno lasciato la loro vettura.

Fortunatamente, ci viene incontro un’app molto diffusa che praticamente tutti noi abbiamo sul cellulare e che risolve il problema. Oggi scopriremo un semplicissimo trucco per non perdere mai più l’automobile a prescindere da quanto bene conosciate la zona in cui state parcheggiando il vostro veicolo. Vediamolo nel dettaglio.

Mandati la posizione!

Se un primo trucco può essere quello di fare una bella foto alla zona dove avete parcheggiato, inclusi strada e civico, una soluzione molto più immediata è quella di segnare la posizione in cui vi trovate con Whatsapp, nota app di messaggistica online che un po’ tutti abbiamo sul nostro cellulare e mandare al vostro stesso contatto in chat la posizione. Sull’app è infatti possibile usare una chat con “noi stessi” per salvare promemoria o messaggi da inoltrare poi a qualcuno.

Questa soluzione è rapida ed immediata e vi consentirà di ritrovare subito l’auto se ve la siete persa. Tutto ciò che dovete ricordarvi di fare è aprire le impostazioni per la privacy dell’app e attivare la geolocalizzazione altrimenti, come è ovvio, sarà impossibile per lo Smartphone tracciare il percorso e ritrovare la vostra vettura. Una soluzione pratica che ha un corrispettivo con Google Maps…

Con quest’altra app che praticamente tutti i cellulari hanno di default installata si può semplicemente segnare una coordinata sulla mappa, salvarla ed utilizzarla in un secondo momento quando dovete tornare alla vettura. Tutto questo è molto utile, fermo restando però che noi suggeriamo sempre di…lavorare sulla memoria! E se il telefono fosse scarico, come fareste a ritrovare la vettura?