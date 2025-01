Un attimo di distrazione e vieni derubato dei tuoi preziosissimi soldi: non abbassare la guardia quando cambi l’olio.

Al giorno d’oggi, i rischi di essere derubati dei propri soldi sembrano essere aumentati. Potrebbe essere tramite una complessa truffa o magari, nel classico modo che tutti temiamo: arma puntata alla faccia da un malvivente e via, questo se ne va con i nostri averi. Anche gli automobilisti iniziano a temere molto questi episodi che possono capitare anche nelle aree di servizio, quando sono isolate!

Il tipo di rapina più diffusa però è chiaramente quella non violenta, in cui la vittima non denuncia perché nemmeno si accorge di aver subito un furto! Sapete che può capitare anche durante il cambio dell’olio? Ora, vi elencheremo alcuni casi in cui il guidatore non si accorge nemmeno di aver perso soldi per un’operazione condotta in maniera approssimativa nel migliore dei casi!

Il primo è quello di un cambio dell’olio falso: se decidete di effettuare questa operazione in un punto vendita dove non avete mai provato a cambiare l’olio, è il caso di controllare che il professionista in questione stia realmente facendo quanto dichiarato, invece di distrarsi. Ci sono casi in cui l’olio non viene realmente cambiato, rubandovi denaro e lasciando l’auto in una situazione in cui potrebbe rompersi dopo qualche migliaio di chilometri.

Una serie di truffe

Un’altra truffa molto diffusa è quella del cambio obbligato del filtro dell’olio. Questo componente in realtà ha una durata piuttosto importante con 15mila chilometri tra una sostituzione ed un’altra sulle automobili a benzina e addirittura il doppio su quelle a gasolio. Tuttavia, non è raro che in officina vi venga fatta pressione per spendere denaro in più per cambiare questo filtro quando non è ancora necessario.

Terza truffa, molto diffusa, è l’utilizzo non richiesto dal compratore di oli con proprietà migliori. Certo, sono prodotti di un certo livello che valgono la spesa in più ma alcuni professionisti non onesti li utilizzano a prescindere, senza chiedervi se li volete impiegare prestandovi poi una fattura più alta quando è troppo tardi per tirarsi indietro. A questo proposito, avete mai sentito della truffa del tappo dell’olio chiuso male a posta? Così quando l’auto avrà un guasto, dove dovrete tornare voi?

Insomma, anche quando cambiate l’olio, dovete stare attenti. La soluzione migliore in ogni caso è quella di affidarsi ad uno, massimo due professionisti di cui vi fidate. Alla fine è l’elemento umano che fa davvero la differenza tra una truffa ed un’operazione condotta come si deve.