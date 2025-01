Presto, sarà possibile andare in campeggio anche a bordo di una motocicletta. L’iniziativa fa girare la testa, i biker non riescono a trattenere l’emozione.

Andare in campeggio è una gioia riservata a chi viaggia su quattro ruote, almeno tradizionalmente però, visto che negli ultimi anni si è sviluppata una corrente di pensiero che vedrebbe anche ciclisti e biker interessati a fare un bel campeggio comodamente a cavallo sulla sella del loro veicolo a due ruote. La modernità e le innovazioni hanno reso possibile ciò che solo pochi anni fa sembrava utopico.

Già in passato alcune start app tedesche hanno presentato progetti che vedono una bicicletta-camper. Dotata di un rimorchio che contiene quella che di fatto è una piccola roulotte, questi veicoli permettevano ad un ciclista di campeggiare, rigorosamente da solo, visto il poco spazio presente a bordo, ma con la possibilità di unirsi ad altri proprietari di mezzi simili per un bel carosello di campeggiatori su due ruote.

In più adesso è uscito fuori anche il progetto di una moto camper ossia un veicolo in grado di portare un campeggiatore a bordo di un ciclomotore a tutti gli effetti. Questo progetto è davvero interessante e sembra che i motociclisti di tutto il mondo, specie quelli con una certa propensione all’avventura, non vedano l’ora di inforcarlo per affrontare il campeggio, nella stagione bella.

Il motocamper che non ti aspettavi!

L’idea in questione vede l’utilizzo di una motocicletta sportiva “tagliata” per longitudinale in modo da poter montare posteriormente un vero e proprio rimorchio che si può abitare durante un campeggio con qualche amico. Chiaramente, ci sono evidenti problemi di stabilità e trazione, per un mezzo che potrebbe pesare anche svariate tonnellate in più di quanto previsto dal progettista della moto.

Al momento, questo è l’ultimo problema dato che il progetto ha preso vita solo virtualmente. E’ stato creato da un designer di nome Mehmet Afsar che su Instagram si diverte a progettare camper di ogni genere dando libero sfogo alla fantasia. Nel concreto infatti è molto difficile che un mezzo simile possa prendere vita anche se noi italiani potremmo avere la soluzione.

Tanti anni fa è uscita una particolare versione della Piaggio Ape, il famoso triciclo a motore, chiamata Calessino. Questo mezzo ha un pratico ripiano posteriore per portare uno o più passeggeri e non è impossibile immaginare che un mezzo di questo tipo possa tramutarsi in un camper a tutti gli effetti. L’unico limite per il momento, insomma, è dato dalla fantasia del progettista.