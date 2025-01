Gli appassionati della Formula 1 sono pronti a scatenarsi su un’asta ricca di cimeli preziosi: in palio ci sono anche le tute di Senna e Schumacher.

L’attesa sale, così come il fermento degli appassionati e collezionisti della Formula 1, per l’asta messa in piedi da RM Sotheby’s. L’evento andrà in scena in quel di Parigi il 4 ed il 5 febbraio. Sono tanti i cimeli storici che saranno messi in palio all’asta, tra questi il pezzo forte che è l’iconica Ferrari ‘americana’. Si tratta della leggendaria vettura che vinse Le Mans nel 1965.

In occasione del tanto trepidante evento, saranno battuti all’asta anche altri pezzi pregiati come i tre indumenti appartenuti a due delle più grandi icone della storia della Formula 1. I collezionisti più accaniti del mondo dei motori avranno l’occasione di arricchire la propria raccolta con dei cimeli imperdibili, ovvero, le tute da gara di Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Tutti pazzi per l’asta di Parigi: le tute di Senna e Schumacher valgono quanto una Ferrari

L’aria è gravida di entusiasmo per l’evento che andrà in scena nel mese di febbraio. Per accaparrarsi le emblematiche tute di Ayrton Senna e Michael Schumacher, i collezionisti che prenderanno parte all’asta dovranno sborsare delle cifre stratosferiche. Secondo le stime, le tute del pilota tedesco hanno un prezzo che oscilla tra i 30 e i 50mila euro.

Mentre gli indumenti appartenenti al brasiliano hanno un valore che va dai 40 ai 60mila euro. Insomma, le tute di Ayrton Senna e Michael Schumacher potrebbero costare complessivamente più dell’ultima Ferrari 360 Challenge, vettura mai costruita che verrà battuta nel corso dell’evento per una cifra tra i 100 e i 120mila euro.

Per quanto riguarda Senna, all’asta sarà battuta la tutta realizzata dall’azienda francese ‘Stand 21′. Indumento che il leggendario pilota brasiliano indossò a margine del Mondiale di Formula 1 del 1988. Annata in cui, dopo un accesissimo duello con il compagno di scuderia Alain Prost, Senna vinse alla guida della McLaren il suo primo dei tre titoli vinti nella sua brevissima carriera. Un’avventura stroncata bruscamente dal tragico incidente di Imola, in cui l’icona brasiliana perse la vita in quel nefasto primo maggio 1994.

Risalgono ad anni più recenti, invece, le due tute di Michael Schumacher, entrambe prodotte dall’azienda italiana ‘OMP’. Una è stata indossata dal sette volte campione del mondo in occasione del GP del Canada del 2002, dove Schumi trionfò sul circuito di Montreal. L’altra tuta è stata vestita nel corso del GP d’Austria del 2003, gara che il campione tedesco fece sua nonostante il pericolo corso a causa di un principio d’incendio sulla sua monoposto al momento del pit-stop.