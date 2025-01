Flavio Briatore ha alimentato altri dubbi in casa Ferrari: le sue ultime dichiarazioni hanno spiazzato la scuderia di Maranello.

Tutti gli amanti della Formula 1 aspettano con grande trepidazione l’inizio della nuova stagione, anche per vedere come approccerà la coppia più chiacchierata dell’ultimo periodo. Aspettative al massimo e una significativa dose di fermento, si è creato questo e tanto altro intorno al duo Leclerc-Hamilton. Tanti, specialmente i tifosi della Ferrari, non vedono l’ora di gustarsi i due piloti in pista, speranzosi di poter assistere a delle nuove avvincenti battaglie con Red Bull e McLaren.

C’è grande entusiasmo e curiosità per la coppia Leclerc-Hamilton, sopratutto tra i tifosi. Diverso, invece, è il discorso per alcuni addetti del settore. C’è chi ha palesato delle perplessità sulla scelta della Ferrari di puntare sul sette volte campione del mondo, come Flavio Briatore. L’attuale consulente esecutivo dell’Alpine non ha usato mezzi termini, definendo la decisione della scuderia di Maranello con poco senso, dato che con Sainz e Leclerc la Rossa poteva contare già su una line-up ben stabilita.

Briatore è scettico sulla coppia Leclerc-Hamilton: Ferrari spiazzata

Briatore, intervistato dal quotidiano tedesco Sport Bild, ha espresso un pensiero molto preciso sulla coppia nuova coppia in Ferrari. L’imprenditore italiano è stato molto diretto: non avrebbe mandato via Sainz per ingaggiare Hamilton, stravolgendo così tutto l’asset della scuderia: “Sarà strano vedere Lewis su una Ferrari. Naturalmente rispetto queste decisioni, ma mi chiedo anche se abbia senso la Ferrari aveva due piloti di punta come Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questa bella accoppiata sia stata fatta a pezzi. Non è mio compito dare giudizi, ma se fossi stato in una posizione di responsabilità alla Ferrari, non avrei ingaggiato Lewis”.

Flavio Briatore ha poi aggiunto: “In linea di principio, è un bene per la Formula 1 se Lewis guida per la Ferrari e tutto ciò che è positivo per la Formula 1 è positivo anche per me. Sono certo che sia positivo anche per la televisione e per gli ascolti. Aspettiamo e vediamo. Hamilton vincente in Ferrari? Questo renderebbe la Formula 1 ancora più interessante ma non dobbiamo dimenticare che Charles ha sicuramente il vantaggio di parlare italiano in squadra”.

Anche Horner ha dubbi sul duo in Ferrari

Flavio Briatore non è il primo ad aver sollevato dei punti di domanda sul tandem Leclerc-Hamilton. Prima del consulente esecutivo dell’Alpine, ad esternare qualche perplessità sulla nuova coppia in Ferrari, è stato il team principal della Red Bull, Christian Horner: “Nel calcio giocare con due punte di peso non funziona. Un team come la Ferrari avrà due piloti che si toglieranno punti a vicenda. Bisogna sostenere entrambi i piloti, ma questo spesso diventa motivo di divisione all’interno di una squadra. Abbiamo approcci diversi ed è affascinante”.

Insomma, nel mondo Formula 1 c’è qualche dubbio. A creare dei punti interrogativi sul tandem Leclerc-Hamilton è anche la strategia che il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, ha deciso di adottare. La Ferrari ha voluto evitare di stabilire delle gerarchie predefinite per la nuova stagione, lasciando i due piloti liberi di esprimersi in pista. Solo il tempo ci dirà se la strategia di Vasseur è vincente o no.