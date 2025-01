Un rischio nascosto dietro l’utilizzo di un oggetto pratico e molto simpatico. Ecco perché usare un portachiavi potrebbe non essere la soluzione migliore.

Chiunque abbia inventato il primo portachiavi della storia doveva essere un uomo – o una donna – particolarmente distratto/a. Questo strumento ha vari utilizzi, il principale chiaramente è quello di non farci perdere le chiavi di casa o della macchina quando stiamo per dimenticarle; sicuramente aiuta molto avere come portachiavi qualcosa di colorato, vistoso e vivace.

Un altro simpatico aspetto del portachiavi è che questo dice molto sulla nostra personalità alle persone che incontriamo anche prima di iniziare una conversazione con loro. Attenzione, però, ad essere un po’ troppo “fantasiosi” con la scelta di questo oggetto. Ed attenzione anche a non sceglierne uno troppo vistoso o pesante. Il problema non è tanto la figuraccia che potreste fare con qualcuno sul posto di lavoro o in un contesto serio, però!

Per una data categoria di automobili, esiste un grave problema che gli automobilisti sottovalutano spesso nella scelta dell’oggetto che deve aiutarli a non perdere le chiavi. Andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta e come possiamo prevenirlo in modo facile, scegliendo un portachiavi che vada bene per prevenire uno dei rischi meno considerati dai guidatori di tutto il mondo.

Quanto diavolo pesa?

Un portachiavi leggero non vi darà mai questo problema ma sceglierne uno particolarmente vistoso – o addirittura caricare la chiave dell’auto con più portachiavi – potrebbe causare un grande danno al blocchetto per l’accensione. Infatti, quando inserite la chiave e la girate state stressando questo componente che viene usato almeno due volte al giorno: quando entrate in auto per accenderla e quando spegnete il motore alla fine del viaggio…

Dovete considerare che come tutti i componenti di una vettura anche il blocchetto per l’accensione è stato progettato per resistere ad un tot di stress meccanico che potrebbe aumentare moltissimo se lasciate infilata lì dentro una chiave con un pesante oggetto in metallo o, peggio ancora, diversi oggetti che possono pesare anche svariati grammi. Insomma, il vostro portachiavi potrebbe dare problemi se ha un peso eccessivo.

Attenzione quindi a cosa decidete di appendere al blocchetto per l’accensione dell’auto: una Smart Key chiaramente non avrà questo tipo di problema, come ad esempio la famosa chiave “touch” della prima Micra K12 in cui si poteva girare il blocchetto dell’accensione manualmente. Per le altre vetture…vi consigliamo di fare molta attenzione a quale personaggio dei videogiochi usate come portachiavi!