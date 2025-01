Quando si ritirerà effettivamente Fernando Alonso dalla Formula 1? tutto quello che c’è da sapere sul fuoriclasse spagnolo.

Quando si parla della “vecchia guardia” della Formula Uno, viene subito in mente Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari, che ha iniziato la sua avventura a Maranello a partire dal 1° gennaio 2025, è considerato a tutti gli effetti un veterano della classe regina del motorsport. C’è un altro pilota, però, che è assolutamente deglio di tale nomea.

Il riferimento va a toccare direttamente Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ex Aston Martin, anche negli ultimi anni e nonostante l’età ha dimostrato una costanza di rendimento e dei risultati davvero straordinari.

Ma quando è che si ritirerà dalla massima serie automobilistica? La speranza è che questo momento giunga il più tardi possibile, ma ovviamente nessuno – nemmeno un leone come Alonso – dura per sempre: scopriamo, allora, fino a quanto tempo ancora rimarrà effettivamente in Formula Uno.

Quando si ritirerà Alonso dalla F1? Dettaglio agghiacciante sul suo futuro

Se vi state chiedendo quando si ritirerà definitivamente dalla Formula Uno Fernando Alonso, di sicuro l’ex Ferrari rimarrà fino al 2026 alla guida della sua Aston Martin. Grazie al biennale concessogli dal team inglese, l’asso del volante rimarrà in pista almeno fino ai 45 anni. Dopo questa data, che potrebbe segnare la fine della sua carriera all’interno della massima formula, cosa deciderà di fare: ritirarsi “solo” dalla Formula Uno e continuare a gareggiare ad alti livelli nell’automobilismo che conta, o appendere definitivamente il casco al chiodo?

A questa domanda, per quanto surreale, non sa rispondere neanche Flavio Briatore, suo manager da 22 anni. L’attuale consulente esecutivo dell’Alpine ha detto la sua nel podcast Formula for Success, cercando di decifrare le intenzioni del due volte campione del mondo di Formula 1: “Non so cosa deciderà di fare. Se volete sapere se vorrà continuare una volta scaduto il contratto attuale, bisognerà vedere alla fine del 2026, perché cosa vorrà fare dopo non lo so“.

Secondo Briatore, non è da escludere che Fernando Alonso possa decidere di proseguire anche dopo il 2026; dopotutto, tanto in qualifica quanto in gara, la velocità non gli manca neanche a 40 anni superati. A quanto pare lo spagnolo è imprevedibile anche per il suo stesso manager, e nessuno sa davvero cosa potrebbe decidere di fare a fine 2026. Ciò che è sicuro è che merita almeno altre due chance di dimostrare ulteriormente di che pasta è fatto, e siamo sicuri che spingerà come un vero leone nei prossimi anni per dimostrare che lo smalto di una volta non lo ha perso per niente.