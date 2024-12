Comprare un’automobile d’epoca a poco non è più un’utopia…da quando questi modelli hanno compiuto trent’anni! Ecco la lista dei “must” sul mercato dell’usato delle auto d’epoca.

Da quando i prezzi delle automobili sono saliti così tanto, il mantra è diventato sempre quello: spendere meno per comprare un’automobile che si possa mantenere senza sborsare migliaia di euro ogni anno; se questo è anche il vostro obiettivo allora dovreste davvero prendere in considerazione l’acquisto di un’auto d’epoca. La definizione stando alla legislazione italiana è che un’auto diventa “d’epoca” al compimento dei trent’anni. Detto ciò, ecco qualche bolide low-cost che fa parte della categoria.

Partiamo con il grande classico italiano per eccellenza. La piccola Fiat Uno è uscita nel 1983 e prodotta fino al 1995, il che significa che l’anno prossimo anche le ultime vetture di fine serie saranno considerate a tutti gli effetti auto d’epoca. Stando così le cose, potreste trovare questa autovettura anche a 1.500 euro sul mercato dell’usato, beneficiando di tutti i vantaggi come Bollo ridotto, iscrizione all’ARCI e via dicendo. Sappiamo cosa state pensando: si, la Uno Turbo è auto d’epoca ma costa sui 18mila euro!

Passiamo ad un altro grande classico amato in Italia. Si tratta della storica SEAT Ibiza…ma non il modello di ultima generazione! Ci riferiamo piuttosto alla prima serie, una delle primissime automobili del brand spagnolo a non ispirarsi direttamente ad una vettura FIAT. La Ibiza MKI del 1984 che si trova anche a 750 euro. In alternativa, anche la seconda generazione è un’auto d’epoca e si paga sui 25mila euro in buone condizioni.

Non manca una tedesca!

La piccola Peugeot 205 è sicuramente la “petite diable” della casa francese. Costruita a cavallo tra il 1983 ed il 1999 la vettura è quindi perfettamente considerabile auto d’epoca, almeno per quanto riguarda le unità prodotte fino al 1995 – l’anno prossimo saranno anch’esse acquistabili con tutti i vantaggi del caso – che raramente superano i 1.200 euro di costo. Certo, per una versione 205 WRC stradale ci vorrebbe ben altro investimento. Questa leggenda costa anche 300mila euro, se si tratta di un modello originale da collezione…

Se vi proponessero una Golf a 1.500 euro, pensereste che si parla di una sacca di mazze per lo sport. Eppure, la piccola di casa Volkswagen inizia ad accusare i suoi anni, perlomeno la seconda generazione prodotta a cavallo tra il 1982 ed il 1993, quindi perfettamente in linea con i canoni per essere accettata come automobile d’epoca. Questa valida utilitaria sportiva raramente supera i 1.500 euro se avete un rivenditore onesto ed affidabile.

Queste erano solo alcune delle opzioni più interessanti sul mercato delle auto d’epoca a costo contenuto. Ve ne vengono in mente altre? State attenti, non è detto che siano convenienti quanto quelle che vi abbiamo proposto.