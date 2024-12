Il team principal della Red Bull, Christian Horner, è sicuro sulla Ferrari: la strategia di Fred Vasseur sarà un fallimento.

Si è chiusa positivamente l’ultima stagione della Ferrari, nonostante la quarta vittoria consecutiva al Mondiale di Max Verstappen. La Rossa ha terminato il 2024 seconda nella classifica costruttori, mettendosi alle spalle proprio la Red Bull. La scuderia di Maranello ha ceduto il passo solo alla McLaren, vincitrice del titolo a squadre con 666 punti. Al di là della classifica costruttori, le due Ferrari, guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz, si sono piazzate rispettivamente al terzo e al quinto posto.

Nonostante la buona annata, la Ferrari per storia e blasone è obbligata a fare ancora meglio in vista della prossima annata, mettendo tra gli obiettivi quello di riportare in Italia un titolo mondiale che manca da ben 16 anni. Per centrare l’ambito traguardo, la scuderia italiana ha deciso di affidarsi ad una nuova coppia di lusso, quella composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Con la Formula 1 ferma, uno degli argomenti più discussi di recente nel mondo dei motori è proprio quello riguardante il tandem che rappresenterà la Rossa nella stagione 2025. In merito, si è espresso anche il team principal della Red Bull, Christian Horner, dando una visione molto pessimistica.

Horner non ha dubbi: per il team principal della Red Bull sarà un fallimento in casa Ferrari

Nella prossima stagione, la Ferrari potrà vantare due piloti di primissimo ordine. Questa, però, potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la Rossa, stando alle ultime dichiarazioni di Christian Horner. Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno accomunati dallo stesso obiettivo, vincere il titolo mondiale. Il team principal della scuderia italiana, Fred Vasseur, ha deciso di mettere su una squadra senza gerarchie prestabilite, dando ai due piloti facoltà di darsi battaglia in pista.

Una strategia che Christian Horner non condivide affatto. Per il team principal della Red Bull, la Ferrari rischia di andare incontro ad un tremendo fallimento. Horner, infatti, ha adottato un approccio ben diverso dalla Ferrari, mettendo in chiaro le cose sin da subito: “Verstappen è il bene più prezioso della Formula 1. Noi siamo un po’ diversi dagli altri team su queste scelte, ma si tratta di comunicazione, di essere chiari con i piloti. Max è la nostra prima guida: se Liam (Lawson, ndr) riesce ad avvicinarsi a lui, sarebbe fantastico. Ma la realtà è che noi ci aspettiamo che Max vinca”.

Non avere delle gerarchie chiare per Christian Horner porta solo ad uno stato di confusione. Per questo, il team principal si è mostrato particolarmente sicuro nel trattare l’argomento alla coppia Leclerc-Hamilton ai microfoni di talkSPORT: “Nel calcio giocare con due punte di peso non funziona. Un team come la Ferrari avrà due piloti che si toglieranno punti a vicenda. Bisogna sostenere entrambi i piloti, ma questo spesso diventa motivo di divisione all’interno di una squadra. Abbiamo approcci diversi ed è affascinante”.

Fred Vasseur sembra non aver alcuna intenzione di imporre delle gerarchie ben precise all’interno della scuderia. Eppure, qualche dubbio sulla coppia Leclerc-Hamilton è sorto in seguito proprio alle parole del team principal della Farrari, rilasciate in un’intervista prima di Natale al TG1: “Charles è migliorato, ma deve ancora lavorare. Hamilton lo aiuterà: l’emulazione è alla base della crescita”.