Marc Marquez dà un taglio al suo passato: il pilota spagnolo ha messo fine al suo rapporto con lo storico sponsor.

L’ultima stagione in MotoGP dell’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, si è chiusa con un terzo posto in classifica con la Gresini Racing. Il pilota spagnolo ha messo fine al suo 2024 con 393 punti, piazzandosi alle spalle di Bagnaia e del nuovo campione MotoGP Martin. Per tenere alte le proprie ambizioni e tentare presto di ritornare sul tetto del mondo del Motorsport, Marc Marquez ha deciso di accettare il progetto Ducati, dove farà coppia proprio con Bagnaia.

L’accordo con il team italiano ha comportato alcuni cambiamenti nell’esperto pilota spagnolo, uno di questi riguarda il fattore sponsor. Dopo ben 16 anni, Marc Marquez si è visto obbligato a mettere fine ad una sua storica partnership, quella con la Red Bull. L’otto volte campione del mondo ha interrotto i suoi rapporti lavorativi con la Red Bull. Accordo che durava fin dal 2008, da quando il pilota di Cervera fece il suo esordio nel Motomondiale.

Marquez dice addio alla Red Bull

L’annuncio ufficiale della separazione è arrivato dallo stesso Marc Marquez, attraverso un post diffuso sul proprio profilo Instagram: “Dal 2008 al 2024, un viaggio incredibile pieno di sfide, vittorie e momenti indimenticabili. Grazie, Red Bull per essere stata al mio fianco in ogni passo e per avermi dato le ali nel corso della mia carriera. Spero che le nostre strade si incroceranno di nuovo”.

Il pilota classe 1993 ha abbinato al messaggio di addio alla Red Bull una sequenza di foto in cui lo raffigurano nelle sue molteplici stagioni trascorse nel Motomondiale con indosso il marchio della ben nota casa di bevande energetiche austriaca. È stata una separazione che era nell’aria quella avvenuta tra Marc Marquez e la Red Bull.

Il pilota 31enne è stato costretto, considerato che nell’accordo con il team Ducati lo spagnolo ha dovuto accettare di non avere sponsor personali che andassero ad intaccare gli interessi del team di Borgo Panigale. Tra i main sponsor della squadra italiana, infatti, c’è la Monster Energy, ossia, una delle principali concorrenti della Red Bull nel mercato bevande energetiche.

Può considerarsi una separazione abbastanza sofferente quella che vede protagonisti Marc Marquez e la Red Bull. L’azienda austriaca ha avuto un ruolo di grande importanza nella carriera del pilota spagnolo. La Red Bull, consapevole del potenziale, iniziò a puntare su di lui all’età di 15 anni, fino a supportarlo nel Motomondiale. Una riconoscenza che il nuovo volto della Ducati ha sempre apprezzato e ripagato.

Proprio in virtù di questo forte legame, Marquez avrebbe deciso di rinunciare a guadagnare delle cifre importanti nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Marca’, il pilota spagnolo non dovrebbe sostituire la sponsorizzazione Red Bull su casco, tuta e moto. Per rispetto, Marquez non dovrebbe firmare alcun tipo di accordo con aziende che fanno da concorrenza a quella austriaca.