Ralf Schumacher ha voluto lanciare un chiaro messaggio alla Ferrari in vista della nuova stagione: tifosi perplessi.

C’è grande fermento e voglia di assaporare quanto prima le emozioni della nuova stagione di Formula 1. Saranno tantissime le novità, una di queste è la coppia di grande livello che rappresenterà la Ferrari. In questi primi giorni del 2025, nella scuderia di Maranello ha avuto inizio l’era di Lewis Hamilton. Dopo un’avventura lunga e ricca di trionfi alla guida della Mercedes, il pilota britannico ha voluto cambiare aria, decidendo di sposare il progetto Ferrari.

Le aspettative di Lewis Hamilton, così come le ambizioni per la nuova stagione, sono molto alte. Il sette volte campione del mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria carriera per tornare a vincere un titolo mondiale che manca dal 2020, che lo farebbe diventare il pilota più vincente di questo sport. Al momento, l’ex Mercedes il primato lo condivide proprio con una leggenda della Ferrari, Michael Schumacher. Hamilton ha tutte le intenzioni di prendersi la scena della Formula 1, riportando in Ferrari un mondiale che manca dal 2007.

Duo Leclerc-Hamilton: Ralf Schumacher avvisa la Ferrari

C’è tanta curiosità di vedere in pista il nuovo tandem della Ferrari composto dal sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, e da quello che è ormai un veterano della scuderia di Maranello, Charles Leclerc. Tutti gli amanti della Rossa ripongono grande fiducia in quella che è coppia più gettonata della Formula 1, tenendo alta l’asticella delle aspettative. Insomma, in casa Ferrari c’è entusiasmo e voglia di ricominciare, consapevole di avere due piloti di grandissimo spessore con cui potersi giocare una partita importante per il titolo. Ralf Schumacher, fratello di Michael, ha voluto adottare un atteggiamento più sobrio, avvisando chiaramente la Ferrari.

Secondo Ralf, a Lewis Hamilton verranno concessi massimo 6 mesi per diventare un tutt’uno con l’ambiente. Una volta superato quel periodo e qualora non arrivassero i risultati sperati, il primo a finire sul banco degli imputati sarà proprio il sette volte campione della Formula 1. Nel corso della sua intervista ai microfoni di Auto Bild, Ralf Schumacher ha voluto lanciare un chiaro avvertimento alla Ferrari: “Le aspettative sono alte, così come le emozioni. Non ci sarà pazienza per più di sei mesi se le cose non funzionano. Non è abituato alla pressione esterna. In Italia gli orologi ticchettano in modo diverso. Anche ai tempi di Michael volevano licenziare Jean Todt, quando le vittorie non arrivavano per troppo tempo”.

Ralf ha poi aggiunto: “Michael lo ha impedito e alla fine si è arrivati a un lieto fine. Purtroppo dubito che questo accada con Lewis. Ma forse sarà abbastanza fortunato da avere una macchina adatta a lui. Allora tutto potrebbe andare per il meglio. Ma ho i miei dubbi”. Dunque, il fratello di Schumi ha sollevato dei grossi punti interrogativi sulla coppia Leclerc-Hamilton. Tuttavia, per incanalare la stagione nei binari giusti, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, confida nel pilota monegasco.

La Ferrari si affida a Leclerc

Nelle prossime settimane, Lewis Hamilton visiterà la fabbrica di Maranello e in seguito scenderà in pista a Fiorano, alla guida di una vecchia monoposto della scuderia, così da iniziare ad acquisire il giusto feeling con la sua nuova squadra. Per cercare di far ambientare il più velocemente possibile il pilota britannico al mondo Ferrari, il team farà leva su Charles Leclerc.

Lo stesso Vasseur ha svelato il ruolo che ricoprirà il monegasco a ‘Canal +’: “Charles Leclerc era già impegnato a fondo nel progetto dello scorso anno. È lui che garantirà la transizione con Lewis, i primi test al simulatore, la scoperta della vettura, sarà il nostro riferimento rispetto all’anno scorso, in quanto Lewis non avrà l’esperienza per ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. Charles avrà un ruolo leggermente diverso nei prossimi due mesi, ma è abituato e lo gestirà bene. Succederà molto velocemente, tra un mese saremo già in pista”.

Tuttavia, i dubbi sulla nuova coppia in Ferrari restano, considerata la strategia messa in piedi dallo stesso team principal della Rossa. Fred Vasseur sembra aver deciso di non stabilire alcuna gerarchia all’interno della squadra, lasciando Leclerc ed Hamilton liberi di darsi battaglia in pista. Eppure, prima di Natale, il team principal della Rossa ha parlato così al TG1: “Charles è migliorato, ma deve ancora lavorare. Hamilton lo aiuterà: l’emulazione è alla base della crescita”.