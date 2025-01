Carlos Sainz mette un freno alle malelingue: il messaggio pubblicato sui social network è forte e chiaro!

Dopo quattro intese stagioni alla guida della Ferrari, tra successi e amarezze, Carlos Sainz ha messo fine alla sua avventura in rosso. Il pilota saluta dopo 4 Gp vinti, 6 pole position e 25 podi. Lo spagnolo chiuso la sua parentesi al cavallino, facendo spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. In vista della nuova stagione di Formula 1, Sainz vestirà i colori della Williams, facendo coppia Alexander Albon.

L’esperto pilota ha messo il punto fine alla sua esperienza in Ferrari registrando un’ultima annata degna di nota. Nella sua ultima stagione sotto il vessillo della scuderia di Maranello, Carlos Sainz si è piazzato quinto nella classifica piloti, a quota 290 punti. Bottino cospicuo che ha permesso alla Ferrari, insieme ai punti di Leclerc, di sfiorare il titolo Costruttori. Il team italiano, di fatto, ha ceduto il passo solo alla fine, vedendo trionfare la McLaren per sole 14 lunghezze.

Sainz saluta Leclerc: il pilota spagnolo mette fine alle voci

Dopo aver salutato tutto il mondo Ferrari a margine della festa arrivata in seguito al GP di Abu Dhabi, Carlos Sainz ha voluto riservare il suo ultimo messaggio d’addio all’ormai ex compagno di squadra, Charles Leclerc. Nel corso dell’ultima stagione, ci sono stati diversi momenti di frizione tra i due, episodi di alta tensione che però non hanno affatto intaccato un rapporto di amicizia che va al di là delle rivalità in pista. L’ennesima dimostrazione è stato il toccante messaggio che lo spagnolo ha rivolto al monegasco tramite i social.

Carlos Sainz ha abbinato al commovente messaggio molteplici foto che lo immortalano in alcuni momenti di complicità con Charles Leclerc: “Sono stati quattro anni fantastici combattendo insieme per la Ferrari, Charles Leclerc. Grazie per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso lungo il percorso. Vi auguro solo il meglio per il prossimo anno e oltre!”. Dunque, un messaggio inequivocabile che mette di conseguenza fine alle continue voci che vedevano i due piloti della Ferrari in contrasto, eliminando ogni dubbio a chi diceva che la loro amicizia fosse esclusivamente una questione di facciata e quindi non reale.

A Carlos Sainz sono bastate poche righe per mettere definitivamente a tacere le malelingue. Nell’ultima stagione, le polemiche sui due piloti erano diventate una costante, dividendo addirittura i tifosi della Rossa in due fazioni. Ad alimentare il tutto ci pensò proprio Charles Leclerc con alcuni team radio al veleno. Ma quando si scende in pista e la posta in palio è pesante, risulta facile far prevalere il proprio ego e la fame di vittoria. Insomma, il cambio di team da parte di Carlos Sainz non andrà affatto ad intaccare in nessuno modo quella che è la solida amicizia con Charles Leclerc. Dalla prossima stagione i due si ritroveranno nuovamente in pista per darsi battaglia, ma con colori diversi.