Ricordi tutte queste vetture che hanno reso grandi gli anni duemila? I modelli più amati non sono gli stessi di oggi.

Negli ultimi anni i gusti degli italiani e in generale degli europei in fatto di macchine sono cambiati parecchio. Sarà che una ventina di anni fa non c’erano le tecnologie moderne, sarà che i SUV non erano così popolari, fatto sta che in circa un ventennio di tempo le automobili a raggiungere il top della classifica dei modelli più venduti sono state ben altre rispetto a quelle che hanno reso l’inizio del millennio così variegato.

Oggi tracceremo un paragone con i tipi di vetture ed i modelli che attiravano maggiormente l’attenzione dei clienti esattamente vent’anni fa ossia nel 2004 capendo come sono cambiati i gusti ed i trend di mercato in un paio di decenni: tanto per cominciare, manco a dirlo, i veicoli che sono cresciuti maggiormente sono stati i SUV che solo tre anni fa sono stati il 48% dei veicoli venduti in tutto il mondo.

A fare le spese di questo cambio di rotta, soprattutto le monovolume – le vendite rispetto a vent’anni fa sono calate dal 15,2% delle auto sul mercato ad appena il 3,2% – le station wagon – erano il 12,2% delle auto vendute e ad oggi sono solo l’8,8% – e le berline scese addirittura dal 10,5% al 3,7%. In tutto questo anche le auto sportive sono meno gettonate, passando da una quota di mercato del 4% ad un misero 1%.

I modelli preferiti tanti anni fa

I marchi che vendevano meglio nel 2004 erano più o meno sempre i soliti: in cima alla classifica europea c’erano Renault, Volkswagen, Opel che operava come Vauxhall nei paesi anglofoni, Ford e Peugeot. Ad oggi, invece, i cinque brand che hanno venduto di più nel 2024 sono stati questi: Toyota, Volkswagen, Honda, Ford e Hyundai. Una netta vittoria delle case asiatiche, quindi, sulle rivali europee…

Tra i modelli preferiti degli italiani non possiamo non ricordare la Ford Focus e la Festa, la Volkswagen Golf, la Peugeot 206 ed un’auto che si trova ancora con indici di gradimento altissimi ossia la Renault Clio! Tra le italiane, le “top seller” ieri come oggi sono invece la Panda e la 500 che in quegli anni era molto diversa dal modello classico e ricordava una 600. Andavano molto anche la Punto e la Brava.

Tra i modelli più gettonati del 2024 invece tanti nomi che al tempo nemmeno esistevano nella mente delle persone che le hanno progettate: Tesla Model Y ed Honda CR-V sono le new entry più prorompenti sul mercato ma anche la Toyota Corolla continua il suo dominio sul mercato. Tra i pick-up, inutile dirlo, il primato del Ford F-Series resta ancora solido. Sono cambiate tante cose dal 2004, in sintesi: ma non tutte…