Nel periodo invernale ed autunnale è normale trovare foglie sul cofano della tua auto. Ma possono danneggiare il tuo veicolo? Purtroppo, la risposta è si.

Stiamo ormai vivendo la fase finale dell’inverno, in cui il freddo pungente continua a tormentare gli automobilisti italiani spingendoli spesso a chiudersi in auto con i finestrini alzati e l’aria condizionata “a palla”. L’inverno però non porta con se solo il freddo ma anche un fenomeno metereologico tra i più affascinanti al mondo. Gli alberi con la notevole esclusione dei sempreverdi si spogliano delle loro foglie.

Questo fenomeno che ha attirato l’attenzione e la curiosità di tantissimi poeti e letterati ha però una conseguenza imprevista sulle automobili che ci troviamo a guidare in questo periodo. A tanti di noi sarà capitato di trovare l’auto completamente ricoperta di foglie magari dopo averla parcheggiata sotto un albero per la fretta o perché non si trovavano altri posti. Una cosa innocua e normale, no?

Se escludiamo il fatto che queste foglie bloccano la visibilità quando saliamo a bordo per andarcene dal parcheggio, non sembrerebbe esserci nessun problema per la vettura. E invece, c’è un rischio poco noto ed invisibile se non ai più esperti automobilisti che molti di noi non considerano quando rientrano in auto per ripartire. Vediamo di cosa si tratta e come prevenirlo.

Un rischio notevole

Stando ad un articolo della stampa americana, avere foglie morte sull’auto per un lungo periodo di tempo ha conseguenze ben più gravi che dover lavare il veicolo. Infatti, queste foglie che hanno ormai iniziato il loro processo di decomposizione rilascerebbero sostanze acide a lungo andare, nulla di pericoloso o velenoso per un essere umano se non fosse che le sostanze rilasciate a lungo termine possono rovinare alcuni tipi di verniciature delle auto.

Ecco perché capita spesso di vedere auto lasciate per lungo tempo sotto alberi e coperte di foglie che presentano macchie arancioni sulla loro verniciatura. Il processo di caduta delle foglie, per quanto possa essere affascinante, non fa che accelerare la velocità con cui questi mezzi arrugginiscono, si sporcano e, in ultimo, finiscono per perdere anche valore sul mercato dell’usato.

Insomma se siete soliti parcheggiare la vostra auto sotto un albero in inverno, forse è il caso di prendersi quei due-tre minuti di tempo per togliere tutte le foglie cadute sulla vettura. Almeno, tutelerete la verniciatura. Altrimenti, un telo come quelli antipioggia potrebbe rivelarsi una soluzione molto più pratica e rapida per evitare alla radice il problema.